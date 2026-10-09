Familias de niños con cáncer denuncian a ‘Andy’ López Beltrán y Amílcar Olán ante FGR

Familiares de niños y niña con cáncer presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán —hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)— y el empresario exiliado en Suiza, Jorge Amílcar Olán Aparicio, por su presunta responsabilidad en el desabasto de medicamentos y de operar una red de contratos irregulares en el sector salud. La denuncia fue presentada por integrantes del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C. Solicitando a las autoridades que se investiguen las posibles responsabilidades de los señalados en delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo, entre otros.

¿DE QUÉ ACUSAN A ‘ANDY’ Y AMÍLCAR? Israel Rivas Bastidas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, acusó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su amigo de los delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. “Estamos querellando y estamos denunciando jurídicamente a Andrés Manuel López Beltrán, más conocido como ‘Andy’, y Amílcar Olán Aparicio, quien funge, lo sabemos todos, como el prestanombres de muchas empresas, entre ellas Biomedix que se ha dedicado a que le den contratos millonarios en medicamentos. Unos fueron comprados a sobreprecio y por ahí no quiero decir el nombre de los médicos que lo dijeron hace algún tiempo, dudan de la calidad sobre todo de medicamentos oncológicos”, indicó.

Rivas Bastidas aseguró que cuenta con pruebas contra ‘Andy’ y sus prestanombres que se beneficiaron en la simulación de compra de medicamentos, que provocaron el desabasto en diferentes hospitales del país. “La Fiscalía General de la República lo sabe, que no se hagan tontos, ellos tienen la información. Se están protegiendo entre ellos. Es una ratería, se robaron el dinero de los medicamentos. Los hijos de Andrés Manuel López Obrador y sus prestanombres, ellos se los robaron”, afirmó en entrevista.

SOBREPRECIOS Y FÁRMACOS DE BAJA CALIDAD Denunciantes afirman que detrás del desabasto de medicamentos oncológicos habrían existido un supuesto esquema de contrataciones irregularidades en el que algunas empresas habrían obtenido contratos millonarios para la adquisición de fármacos. Señalando posibles sobreprecios y la compra de medicamentos que calificaron como inservibles o apócrifos. También solicitaron que se investigue una posible cadena de responsabilidades relacionadas con la adquisición y distribución de los tratamientos destinados a pacientes oncológicos pediátricos.

Rivas explicó que médicos habrían expresado preocupación por la respuesta de los pacientes a determinados tratamientos, sosteniendo que la inquietud estaría relacionada con la calidad terapéutica del fármaco. Y afirmó que el personal médico tendría temor de hablar públicamente debido a posibles represalias laborales. El vocero del colectivo menciona tratamientos como el metotrexato, medicamento utilizado en tratamientos contra el cáncer; señalando que el hospital habría solicitado una determinada cantidad de fármacos, pero en el registro del entonces Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aparecía una cifra diferente.

CONTRATOS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS Colectivos señalaron directamente a Jorge Amílcar Olán Aparicio y la empresa Romedic S.A. de C.V. en relación con asignaciones para la adquisición de medicamentos, entre ellas Biomedics, pero corresponderá a las autoridades el determinar si existen elementos para acreditar la responsabilidad. Dichas presuntas irregularidades habrían contribuido al desabasto de medicamentos para menores con cáncer; señalando que más de cinco mil niñas y niños habrían muerto como consecuencia de la falta de tratamientos. Además, solicitaron a la FGR investigar el destino de los recursos para medicamentos oncológicos y determina si existieron conductas ilícitas en los procesos de contratación, adquisición o distribución.