Llama Sheinbaum a embajadores en México a no meterse en asuntos internos

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este martes que los embajadores extranjeros en México no deben intervenir en asuntos internos del país y sostuvo que esa misma regla aplica para los representantes diplomáticos mexicanos en otras naciones. La mandataria se refirió al tema, luego de ser cuestionada sobre el balance que realizaría al cumplirse un año de la llegada a México del Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, quien asumió formalmente el cargo el 19 de mayo de 2025, tras presentar sus cartas credenciales en Palacio Nacional.

“En ningún caso, ningún embajador mexicano debe meterse y esa es la instrucción que tienen todos a la política de otros países. Lo mismo, pues tiene que ser de los otros embajadores hacia México, su labor pues es de tener una buena relación diplomática en todos los sentidos con el gobierno de México y no interferir en los asuntos nacionales”, sostuvo.

TENSIONES TRAS CASO DE AGENTES DE LA CIA La presidenta manifestó que la función de los diplomáticos consiste en fortalecer la relación bilateral, apoyar a sus connacionales y promover temas económicos, turísticos y de cooperación, sin involucrarse en decisiones internas de los países receptores. “Nuestro embajador en Estados Unidos o nuestro embajador o embajadora en Argentina, pues tiene labores que tienen que ver con la labor diplomática de relación con ambos países y de apoyo a los nacionales que están recibiendo en ese país y de promoción de México para la inversión, para el turismo”, dijo.

En semanas recientes, la relación bilateral entre México y Estados Unidos ha enfrentado tensiones por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico en Chihuahua, la solicitud de detención y extradición de 10 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y versiones sobre una eventual revisión del Departamento de Estado estadounidense a consulados mexicanos.

RECUERDAN CONVENCIÓN DE VIENA Ronald Johnson, ex militar y ex oficial de la CIA, fue nominado por Donald Trump como embajador en México en diciembre de 2024 y confirmado por el Senado estadounidense el 9 de abril del año pasado y su representación en México ha recibido diversas notas diplomáticas por parte del gobierno mexicano.

Esta mañana, el Canciller Roberto Velasco recordó que la Convención de Viena establece límites claros a la actuación diplomática de los representantes extranjeros. “En la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y también sobre relaciones consulares se establecen claramente cuáles son las limitaciones de los diplomáticos, que obviamente están entre ellas la no participación en los asuntos internos de cualquier país que los recibe como representantes de otro país soberano”, aseveró el Canciller.

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