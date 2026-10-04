Panistas visitan a Ernesto Ruffo en prisión domiciliaria; tiene videollamada con Vicente Fox

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, recibió en su hogar en Ensenada, donde cumple prisión domiciliaria después de ser acusado de huachicol fiscal, a figuras del Partido Acción Nacional (PAN), como los exgobernadores de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero; el exalcalde de Mexicali, Víctor Hermosillo Celada; y el exsenador panista Héctor Osuna. Así como que saludó a distancia al expresidente Vicente Fox. Se trata de una jornada de expresiones de apoyo y solidaridad para el exmandatario baja californiano, luego de que un juez cambió la medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria por cuestiones de edad y salud.

Hace una semana, Ruffo Appel salió del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 “El Altiplano” y luego de un viaje de 40 horas tierra hasta Ensenada el pasado lunes. Panistas expresaron su apoyo al exgobernador ante lo que consideraron persecución política. Entre los personajes políticos también destacó la presencia del exsenador por Sonora y exdiputado Ramón Corral Ávila, quien formó parte de su equipo de campaña en 1989.

HASTA POR VIDEOLLAMADA; CANIRAC TAMBIÉN LO VISITA Aunque no solo se trató de una visita en su hogar, también recibió múltiples videollamadas como la de Vicente Fox, los ex Gobernadores de Nuevo León, Fernando Canales; de Morelos, Marco Adame; de Yucatán, Patricio Patrón; y de Querétaro, Ignacio Loyola. El vicepresidente Cámara Nacional de la Industria Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Iván Nolasco Cruz compartió imágenes de su visita a la casa del exgobernador: “venimos a visitar a Ernesto Ruffo aquí a su casa, a contagiarnos de su energía, de todo su ánimo y a saber que hay mucho futuro para México”, comentó.

En una foto a lado de Ruffo Appel, Cruz escribió que “seguimos creyendo en ti. En la esperanza de un México justo con Patria, Familia y Libertad”. Además, expresó su admiración por la hija del exmandatario estatal, Verónica Ruffo, a la que calificó como “una mujer de lucha”. Otro visitante fue el regidor de Ensenada por el Partido Acción Nacional, Adrián García García, quien le pidió al exmandatario estatal no perder la sencillez y el trato con la gente: “Le hice llegar el amor y aprecio que sigue despertando entre muchísimas personas. Un tipazo”, dijo.

PRISIÓN DOMICILIARIA A RUFFO APPEL Ernesto Ruffo Appel, (Baja California de 1989 a 1995), es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente formar parte de una red criminal dedicada al crimen organizado y al contrabando de combustible. Dicha dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, el pasado 16 de julio cumplimentó una órden de aprehensión contra él, a quien un juez le dictó prisión preventiva en el penal del Altiplano. Pero, debido a su edad y a cuestiones de salud, otro juzgador cambió la medida cautelar por prisión domiciliaria. Aunque FGR afirmó que cuenta con datos de prueba que, según la investigación, vinculan al exgobernador de Baja California con la conducción y toma de decisiones de Ingemar, empresa señalada por su presunta relación con una red de contrabando de combustible.

En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) sostuvo que la indagatoria incluye dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, entre otros elementos, con los que busca establecer la participación del exgobernador en las actividades de la empresa. La FGR señaló que Ernesto ‘N’ figura como accionista y secretario del Consejo de Administración de Ingemar y que, bajo esa condición, habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.