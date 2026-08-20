Dan prisión preventiva a testigo de secuestro del ‘Mayo’

Un juez federal impuso la prisión preventiva justificada en el Penal del Altiplano a Fausto Corrales Rodríguez, quien estuvo presente en la reunión en que asesinaron a Melesio Cuén y secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024 en Culiacán, Sinaloa.

Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, decretó esta medida cautelar y, por pedido de la defensa, acordó definir la situación jurídica del imputado en una audiencia que tendrá lugar el próximo lunes a las 10:00 horas.