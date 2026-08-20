Dan prisión preventiva a testigo de secuestro del ‘Mayo’
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Define juez federal audiencia para definir situación jurídica de Fausto Corrales para el próximo lunes 24 de agosto a las 10:00 horas
Un juez federal impuso la prisión preventiva justificada en el Penal del Altiplano a Fausto Corrales Rodríguez, quien estuvo presente en la reunión en que asesinaron a Melesio Cuén y secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024 en Culiacán, Sinaloa.
Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, decretó esta medida cautelar y, por pedido de la defensa, acordó definir la situación jurídica del imputado en una audiencia que tendrá lugar el próximo lunes a las 10:00 horas.
Aunque Corrales fue imputado por encubrimiento de homicidio doloso y falsedad en declaración ante autoridades de procuración de justicia, que no tienen contemplada la prisión preventiva de oficio, la FGR convenció al juzgador que existe el riesgo de que pueda darse a la fuga.
Por esta razón, el sinaloense permanecerá internado en el Penal del Altiplano por lo menos hasta el próximo martes, en que el juzgador resolverá si lo vincula o no a proceso.