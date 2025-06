Dan secrecía a las investigaciones de los dos homicidios de los colaboradores de Clara Brugada

A 21 días del homicidio de dos colaboradores cercanos a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el Gobierno federal informó que el avance de las investigaciones tiene carácter de secrecía.

El 20 de mayo, Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de Brugada, respectivamente, fueron asesinados en Calzada de Tlalpan.

Un día después después de los hechos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dieron a conocer que habían identificado a al menos cuatro sospechosos, entre ellos el autor material, quienes, tras cometer el ataque, huyeron a bordo de un vehículo hacia el Estado de México.

Sin embargo, desde entonces no se han dado más detalles. Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum detalló que se tomó al decisión de no informar más sobre el caso hasta no tener mayores avances.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que se trató de una decisión tomada entre el Gobierno federal, la FGJ y la SSC.

¿Cuál es la razón, secretario?, se preguntó durante la conferencia mañanera.”Cuidar la investigación, como en otros casos, no es la primera vez que lo hacemos. Cuando son investigaciones delicadas preferimos guardar la información y continuar trabajando”, contestó la Mandataria federal.

Horas más tarde, Brugada respaldó esta decisión y señaló que se darán más detalles una vez que haya algún avance.

”Va a continuar la investigación y cuando tengamos ya los resultados que amerita este caso, se va a informar. Entonces, en su momento se dará la información, en coordinación entre Gobierno de México, Gobierno de la Ciudad y Fiscalía”, dijo.