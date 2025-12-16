‘No se requiere tanta burocracia para organizar elecciones’: Sheinbaum

    ‘No se requiere tanta burocracia para organizar elecciones’: Sheinbaum
    La presidenta enfatizó que el debate debe centrarse en el uso eficiente de los recursos públicos. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La presidenta afirmó que existen funciones duplicadas en los organismos electorales locales y señaló que aún no hay una propuesta definida sobre su eventual desaparición

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que no se requiere tanta burocracia para llevar a cabo elecciones, al referirse a la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) dentro de la próxima Reforma Electoral, al advertir que muchas de sus funciones se duplican con las del Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa, la mandataria subrayó que aún no existe una propuesta definida, ya que los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral continúan escuchando todas las voces a través de foros realizados en distintas regiones del país.

Vamos a esperar a la propuesta. Pienso yo que se duplica en mucho en funciones, pero no hay una propuesta definida todavía”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre la petición del INE de mantener a los organismos electorales locales.

La presidenta enfatizó que el debate debe centrarse en el uso eficiente de los recursos públicos, al señalar que organizar elecciones implica gasto público y que es necesario revisar si la estructura actual responde de manera óptima a ese objetivo.

Lo que yo pienso es que no se requiere tanta burocracia para poder realizar las elecciones. Hay que ver realmente las funciones de los OPLES. Ayudan en algunos temas, pero desde mi perspectiva se duplican mucho las funciones”, afirmó.

Un día antes, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, entregó a la Comisión Presidencial un paquete de propuestas elaboradas por autoridades electorales locales, acompañada por representantes de los 32 OPLES, en defensa de la permanencia de estos organismos.

Taddei sostuvo que los OPLES cuentan con conocimiento especializado del territorio y de las dinámicas locales, lo que, dijo, fortalece la organización de los procesos electorales en coordinación con el INE.

Es un conocimiento vasto el que existe en los organismos públicos locales, fundamentalmente de las zonas de atención especializada. Tanto los OPLES como el INE llegamos hasta el último rincón de las localidades para poder instalar las casillas”, afirmó.

Sheinbaum reiteró que será hasta concluir la revisión de las propuestas recibidas cuando el Ejecutivo federal presente una iniciativa integral de reforma electoral, la cual, aseguró, tomará en cuenta los distintos puntos de vista expresados en los foros nacionales. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

