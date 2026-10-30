De operador de Morena a consejero del INE: sin experiencia electoral

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    De operador de Morena a consejero del INE: sin experiencia electoral
    Tras desempeñarse como operador político en Tlalpan, Arturo Chávez superó los filtros de selección para integrarse al Consejo General del INE. ARCHIVO

Arturo Chávez, cercano a Claudia Sheinbaum y exdirector de Talleres Gráficos, llegó al Consejo General del INE sin trayectoria profesional en materia electoral

Arturo Chávez pasó de encabezar Talleres Gráficos (2025-2026) a ser consejero del INE, a pesar de no contar con una trayectoria profesional en materia electoral.

Su vínculo con Claudia Sheinbaum le abrió el camino.

Pasó todos los filtros de selección como consejero, incluido un examen en el que habría obtenido 99 de 100 puntos que, dijo, alcanzó por su formación como “científico social”.

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Desde 2011 era operador político de Morena en Tlalpan, alcaldía que cuatro años más tarde encabezó Sheinbaum. En 2012 quiso ser diputado, pero no ganó.

En 2022 tuvo un cargo en la Secretaría de Finanzas de la CDMX. Después fue representante legal de Sheinbaum.

“Me considero un demócrata y ¿qué es ser un demócrata? Aquel que es capaz de respetar las normas, la legalidad, los principios que rigen la vida de una institución”, dijo al justificar su nombramiento como consejero.

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