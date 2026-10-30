De operador de Morena a consejero del INE: sin experiencia electoral

Arturo Chávez pasó de encabezar Talleres Gráficos (2025-2026) a ser consejero del INE, a pesar de no contar con una trayectoria profesional en materia electoral.

Su vínculo con Claudia Sheinbaum le abrió el camino.

Pasó todos los filtros de selección como consejero, incluido un examen en el que habría obtenido 99 de 100 puntos que, dijo, alcanzó por su formación como “científico social”.