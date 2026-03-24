De víctima de infidelidad a victimaria... exigía 300 mil pesos a la amante de su marido por un video íntimo

La detención ocurrió el 19 de marzo sobre el bulevar Acapulco , luego de una denuncia interpuesta por Fabiola “N”, quien aseguró haber recibido mensajes y llamadas en los que se le exigían 300 mil pesos a cambio de no difundir material íntimo.

Lo que comenzó como un conflicto personal terminó en un proceso penal. Diana “N”, una mujer de 32 años residente en Guadalupe, Nuevo León , fue detenida tras ser señalada por el delito de extorsión , en un caso que ha captado la atención pública por su giro inesperado.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la acusada habría utilizado contenido de carácter sexual como herramienta de presión, lo que encuadra dentro de los delitos sancionados por la Ley Olimpia, enfocada en combatir la violencia digital.

UNA VENGANZA QUE TERMINÓ EN ACUSACIÓN PENAL

Según las indagatorias, Diana “N” descubrió que su pareja mantenía una relación con la denunciante. Al revisar el teléfono de su esposo, encontró un video íntimo entre ambos, lo que detonó una reacción que terminó escalando a un delito.

En lugar de limitarse al ámbito personal, la mujer habría decidido utilizar el material para exigir dinero. “Si no pagas, lo voy a hacer público”, habría sido parte de las amenazas, de acuerdo con la denuncia presentada.

La víctima también relató que fue intimidada con la posibilidad de ser expuesta en su lugar de trabajo. Este elemento agravó el caso al configurar un escenario de violencia digital y presión psicológica sostenida.

EL ALCANCE LEGAL DE LA LEY OLIMPIA

El caso pone nuevamente en el centro la aplicación de la Ley Olimpia, un marco legal que sanciona la difusión o amenaza de difusión de contenido íntimo sin consentimiento. En entidades como Nuevo León, las penas pueden alcanzar entre 3 y 6 años de prisión, además de sanciones económicas.

Dentro de esta legislación, no solo se castiga la difusión del material, sino también su uso para chantaje o coerción. Es decir, la llamada sextorsión es considerada una forma de violencia digital.

En este contexto, la conducta atribuida a Diana “N” podría derivar en una condena cercana a los cinco años, dependiendo de la resolución judicial.

OTROS IMPLICADOS Y UN CASO QUE ESCALA

El caso no se limita a una sola persona. Daniel “N”, esposo de la detenida, también es investigado por presuntamente haber grabado el video íntimo sin el consentimiento de la mujer involucrada, lo que constituiría una violación a la intimidad sexual.

Aunque la grabación data de 2024, el delito sigue vigente bajo la legislación actual, lo que abre la puerta a posibles cargos adicionales. Este elemento añade complejidad al caso y refuerza la dimensión legal del conflicto.

Tras su detención, Diana quedó libre debido a que el juez no encontró elementos suficientes para su vinculación pese a que el Ministerio Público presentó evidencias y testimonios recabados en la carpeta de investigación integrada por el delito de extorsión.