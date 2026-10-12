DEA vincula a “El Flaco” con envíos de precursores de fentanilo a CDMX desde 2019

La Guardia Costera de Taiwán (GCT) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) intervinieron las comunicaciones telefónicas y siguieron las operaciones de “El Flaco” para documentar que el sinaloense utilizaba la ruta China-Alaska-CDMX.

Desde 2019, José Ángel Rivera Zazueta, “El Flaco”, operador del Cártel de Sinaloa detenido en la CDMX con fines de extradición a EU, traía a México los precursores del fentanilo que, en esos años, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador negaba.

Aún en 2023, el entonces mandatario negaba que en México hubiera laboratorios para producir la droga.

Sin embargo, la investigación de Estados Unidos determinó que, al menos entre 2019 y el 15 de marzo de 2022, el sinaloense traficó desde China y Taiwán la sustancia conocida como N-Fenilpiperidina-4-Amina-Diclorhidrato (4-AP), mediante las aerolíneas Cargolux Airlines o Cathay Pacific Airlines, con una escala en Anchorage, Alaska.

Con base en la vigilancia telefónica al capo, el 5 de agosto de 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y la oficina de la DEA en Alaska aseguraron 25 kilos de 4-AP en Anchorage y, el 20 de noviembre de ese año, otros 25 kilos en la misma ciudad.

De acuerdo con la División de Control de Desvíos de la DEA, 100 kilos de 4-AP pueden producir alrededor de 190 kilos de fentanilo.

Con una orden de detención provisional con fines de extradición, basada en la investigación de EU y Taiwán, Rivera fue capturado el pasado 22 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX e internado en el Reclusorio Oriente.

Según la solicitud de extradición estadounidense, los dos lotes de precursores asegurados en 2020 en Anchorage fueron adquiridos en Hong Kong.

La Guardia Costera de Taiwán también interceptó legalmente comunicaciones entre dos presuntos cómplices de “El Flaco”, identificados en el expediente con las claves CC-3 y CC-4, en las que refieren que los 25 kilos de precursores asegurados en agosto de 2020 iban a enviarse desde Hong Kong a la Ciudad de México.

“La investigación identificó a Rivera-Zazueta como un líder de la organización situado en México, quien es un coordinador y financiador de los embarques de los precursores químicos del fentanilo para los miembros de la organización que trabajan a su nombre”, señala el documento.