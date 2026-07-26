Debaten en redes por huachicol fiscal y viaje de Sheinbaum a la final del Mundial

La conversación política en redes sociales estuvo marcada durante la última semana por dos temas que polarizaron a los usuarios: la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntos delitos relacionados con el huachicol fiscal, y la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la final de la Copa Mundial de Futbol 2026, de acuerdo con el más reciente análisis de conversación sociodigital elaborado por MW Group. En el caso de Ruffo Appel, las publicaciones reflejaron una fuerte división de opiniones. Mientras algunos usuarios respaldaron la actuación de las autoridades y celebraron que se procediera contra presuntos responsables de huachicol fiscal, otros calificaron la detención como una persecución política o una estrategia para desviar la atención de investigaciones que involucran a personajes ligados a Morena. Entre las principales narrativas también destacaron cuestionamientos sobre el proceso judicial, la prisión preventiva y comparaciones con otros casos de presunta corrupción.

"Que no se vaya a quemar": Claudia Sheinbaum le responde a Vicente Fox.



El expresidente defendió al exgobernador Ernesto Ruffo, investigado por presunto contrabando de combustibles: "Meto la mano al fuego por él". pic.twitter.com/WX6xug1HFU — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) July 26, 2026

La asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la final del Mundial también generó un intenso debate. El reporte identifica mensajes de respaldo que destacaron su presencia en un evento de alcance internacional y su relación con líderes extranjeros.

Sin embargo, una parte importante de la conversación cuestionó la congruencia entre su discurso de austeridad y el traslado en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de recordar declaraciones previas sobre el costo de los boletos y especular sobre la forma en que recibió la invitación al encuentro. También circularon memes y publicaciones satíricas sobre su participación durante la ceremonia.

🇲🇽🇺🇸🇨🇦⚽ Claudia Sheinbaum destaca la unión de Norteamérica tras el cierre del Mundial 2026



🚨 Al término de la Copa del Mundo, la presidenta @Claudiashein publicó un mensaje en sus redes sociales donde resaltó que los tres países coanfitriones —México, Estados Unidos y Canadá—... pic.twitter.com/kYGHb4JKR6 — Político MX (@politicomx) July 20, 2026

Fuera del ámbito político, el análisis identifica que el Día Mundial del Perro concentró una conversación mayoritariamente positiva. Casi la mitad de las publicaciones estuvieron enfocadas en reconocer la compañía y lealtad de las mascotas, mientras que otras impulsaron la adopción de perros en situación de calle, difundieron casos de maltrato animal o compartieron fotografías y mensajes de afecto hacia los animales de compañía.

En contraste, la violencia registrada en Zacatecas se convirtió en uno de los principales focos de preocupación en redes sociales. Las publicaciones combinaron información sobre el hallazgo de diez personas asesinadas en distintos municipios con críticas a la estrategia federal de seguridad, cuestionamientos a las cifras oficiales sobre la reducción de homicidios y llamados para reforzar la presencia de las autoridades en la entidad.

De manera general, MW Group reportó que durante el periodo del 15 al 21 de julio los temas de entretenimiento y deportes concentraron el mayor volumen de conversación en la red social X, aunque los asuntos políticos relacionados con el Mundial, el huachicol fiscal y la violencia mantuvieron una alta presencia en la agenda digital.