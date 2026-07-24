Amplía FGR investigación por huachicol fiscal tras aseguramiento en Coahuila

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    Amplía FGR investigación por huachicol fiscal tras aseguramiento en Coahuila
    Sheinbaum afirmó que indagatorias ya no se limitan a los ferrotanques asegurados, sino que alcanzan otros cargamentos relacionados con la misma red de contrabando. FGR

Las indagatorias se ampliaron a nuevas empresas y empresarios que habrían participado en la distribución de hidrocarburos

CUERNAVACA, MOR. -La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto huachicol fiscal detectado tras el aseguramiento de ferrotanques cargados con combustible en Coahuila se amplió a nuevas empresas y empresarios que habrían participado en el almacenamiento y distribución de hidrocarburos ingresados de manera irregular al país.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las indagatorias ya no se limitan a los ferrotanques asegurados, sino que alcanzan otros cargamentos relacionados con la misma red de contrabando.

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“La Fiscalía investiga estos ferrotanques que pasaron la frontera sin declarar la cantidad de diésel que traían, sino que hay muchos otros relacionados con esta empresa que también lo hicieron”, señaló.

INVESTIGACIÓN DURÓ UN AÑO

La mandataria indicó que, conforme avanzaron las investigaciones, la FGR reconstruyó la operación posterior al ingreso del combustible al país, incluyendo los sitios donde era almacenado y la forma en que llegaba a estaciones de servicio.

“Hay una investigación para muchas más empresas, empresarios que están vinculados con esta red de contrabando de combustibles y distribución de los mismos”, añadió.

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Sheinbaum explicó que la amplitud de la red obligó a desarrollar una investigación de aproximadamente un año antes de solicitar las órdenes de aprehensión.

“La investigación duró un año”, dijo al señalar que las pesquisas permitieron seguir la ruta del combustible desde su ingreso al territorio nacional hasta su comercialización.

INDAGATORIA INICIÓ EN JULIO DE 2025

La indagatoria comenzó tras el aseguramiento, en julio de 2025, de 15.4 millones de litros de gasolina y diésel transportados en 129 ferrotanques localizados en Coahuila.

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De acuerdo con la FGR, el combustible era importado mediante declaraciones aduaneras presuntamente falsas o con volúmenes inferiores a los realmente transportados para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

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