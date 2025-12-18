Decomisan 300 kilogramos de fuegos artificiales en el Metro de la Ciudad de México
Las operaciones de Cero Pirotecnia han trabajado en las diferentes líneas del Metro de la Ciudad de México
El 18 de diciembre se informó que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) decomisaron un aproximado de 300 kilos de pirotecnia.
Según Adrián Rubalcava, el director de la STC, los esfuerzos de las autoridades corresponden al esquema del operativo ‘Cero Pirotecnia’. Se detalló que las operaciones tomaron la mayor cantidad de producto durante el 16 y 17 de diciembre.
Las autoridades decomisaron un aproximado de 327 kilogramos en total de cohetes y fuegos artificiales. 178 de los cohetes y el 144 de los fuegos artificiales fueron asegurados en la línea 1, en la estación Merced.
También se han confiscado sustanciales cantidades en la estación Pino Suárez, de la línea 1 y en la Candelaria, de la línea 4.
Se aseguró que los productos de pirotecnia están destinados a ser destruidos, con tal de evitar los riesgos a la población y al transporte.
‘El operativo, que concluirá el 6 de enero, refuerza la vigilancia en las 12 líneas del Metro, con especial atención en estaciones estratégica’ informó Rubalcava.