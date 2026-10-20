Decomisan casi 10 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Cancún

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    Decomisan casi 10 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Cancún
    Maleta confiscada con casi 10 kilos de cocaína en Cancún DEFENSA
    Decomisan casi 10 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Cancún
    Maleta confiscada con casi 10 kilos de cocaína en Cancún DEFENSA

Una persona fue detenida tras hallarse la droga en el doble fondo de una maleta durante un operativo de la Guardia Nacional.

Casi 10 kilogramos de cocaína fueron asegurados en el Aeropuerto Internacional de Cancún durante un operativo coordinado entre autoridades federales. La droga estaba oculta en el doble fondo de una maleta de equipaje.

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El hallazgo ocurrió en el área de aduanas de la terminal aérea. Agentes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Nacional de Aduanas de México detectaron la anomalía mediante un escáner de rayos X.

Un perro adiestrado confirmó la presencia del narcótico dentro del equipaje sospechoso. Tras la revisión física, los oficiales localizaron los paquetes con un peso total aproximado de 9.8 kilogramos de sustancia ilícita.

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Una persona fue arrestada en el lugar por estos hechos. El pasajero, dueño de la maleta, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación para determinar su situación jurídica e iniciar la investigación correspondiente.

Las revisiones en los aeropuertos del país se han reforzado para evitar el tráfico de sustancias prohibidas en vuelos nacionales e internacionales.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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