Decomisan casi 10 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Cancún
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Una persona fue detenida tras hallarse la droga en el doble fondo de una maleta durante un operativo de la Guardia Nacional.
Casi 10 kilogramos de cocaína fueron asegurados en el Aeropuerto Internacional de Cancún durante un operativo coordinado entre autoridades federales. La droga estaba oculta en el doble fondo de una maleta de equipaje.
El hallazgo ocurrió en el área de aduanas de la terminal aérea. Agentes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Nacional de Aduanas de México detectaron la anomalía mediante un escáner de rayos X.
Un perro adiestrado confirmó la presencia del narcótico dentro del equipaje sospechoso. Tras la revisión física, los oficiales localizaron los paquetes con un peso total aproximado de 9.8 kilogramos de sustancia ilícita.
Una persona fue arrestada en el lugar por estos hechos. El pasajero, dueño de la maleta, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación para determinar su situación jurídica e iniciar la investigación correspondiente.
Las revisiones en los aeropuertos del país se han reforzado para evitar el tráfico de sustancias prohibidas en vuelos nacionales e internacionales.