Decomisan casi 10 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Cancún

Casi 10 kilogramos de cocaína fueron asegurados en el Aeropuerto Internacional de Cancún durante un operativo coordinado entre autoridades federales. La droga estaba oculta en el doble fondo de una maleta de equipaje.

El hallazgo ocurrió en el área de aduanas de la terminal aérea. Agentes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Nacional de Aduanas de México detectaron la anomalía mediante un escáner de rayos X.

Un perro adiestrado confirmó la presencia del narcótico dentro del equipaje sospechoso. Tras la revisión física, los oficiales localizaron los paquetes con un peso total aproximado de 9.8 kilogramos de sustancia ilícita.