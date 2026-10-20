Reconoce Ssa desvío de medicinas para venta ilegal; busca Gobierno establecer mecanismos para rastrear su distribución

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    Reconoce Ssa desvío de medicinas para venta ilegal; busca Gobierno establecer mecanismos para rastrear su distribución
    El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, admitió que existen casos que requieren mayor investigación. Presidencia

El Subsecretario de Salud anunció que el Gobierno pretende reforzar la identificación de los medicamentos gratuitos

CDMX.- La Secretaría de Salud reconoció que se han documentado casos de desvío de medicamentos de hospitales y centros de salud públicos para su venta ilegal, incluso en establecimientos ubicados afuera de las propias instalaciones médicas.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, admitió que existen casos que requieren mayor investigación y anunció que el Gobierno busca reforzar la identificación de los medicamentos gratuitos y establecer mecanismos digitales para rastrear su distribución.

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“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle y encontrar si hay desvío de medicamentos desde el hospital, centro de salud, hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, afirmó.

MEDICAMENTOS INCLUYEN LEYENDAS POCO VISIBLES

Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que se han identificado situaciones en las que medicamentos destinados a pacientes del sector público son ofrecidos a la venta, pese a contar con leyendas que señalan que son propiedad de las instituciones de salud.

Señaló que uno de los mecanismos para combatir estas prácticas consiste en colocar identificaciones más visibles en las cajas de medicamentos entregados gratuitamente por el Gobierno.

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Clark indicó que actualmente algunos productos incluyen leyendas poco visibles, por lo que se busca que los pacientes puedan reconocer con mayor facilidad que se trata de medicamentos que deben recibir sin costo.

SE PRETENDE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUSTRAÍDOS

Explicó que también se pretende facilitar la identificación de productos sustraídos cuando sean encontrados en tianguis o farmacias privadas, para que la población pueda denunciar su comercialización.

El subsecretario rechazó que el problema pueda atribuirse de manera generalizada a médicos, enfermeras u otros trabajadores del sector salud.

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“No quiero decir que es un tema de los médicos en general, desafortunadamente algunas personas llevan actividades y tenemos que seguir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos están en los hospitales, centros de salud, no se desvían de ahí cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, señaló.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE SALUD

Como segunda medida, informó que el Gobierno trabaja en la transformación digital del sistema de salud para establecer mecanismos de trazabilidad que permitan conocer el origen, lote y destino de los medicamentos.

La intención es dar seguimiento especialmente a tratamientos de alto costo, algunos de los cuales superan los 200 mil pesos por caja, para identificar dónde fueron entregados y detectar posibles desvíos.

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Clark aseguró que la compra consolidada de medicamentos e insumos para 2027 y 2028 contempla el 100 por ciento de los requerimientos calculados por las instituciones públicas de salud.

PROVEEDORES YA SABEN LAS CANTIDADES DE MEDICAMENTOS QUE DEBEN ENTREGAR

Explicó que la adquisición de aproximadamente 6 mil millones de piezas comenzó a planearse en agosto de 2025, con más de 100 reuniones técnicas entre especialistas médicos, personal de enfermería y expertos en distintas enfermedades.

Señaló que el cálculo de la demanda consideró la población atendida, el número de pacientes y las previsiones epidemiológicas para determinar las cantidades necesarias de cada medicamento.

“Hacer lo que se llama el cálculo de la demanda, que no significa nada más que calcular cuántos medicamentos, cuántas piezas de cada uno de ellos requerían de acuerdo a la población que atendemos, al número de pacientes que se recibe, y muy importantemente, de acuerdo a la epidemiología”, explicó.

Clark indicó que los primeros proveedores adjudicados conocieron desde agosto de 2026 las cantidades que deberán entregar a partir del 1 de enero de 2027, lo que les permite preparar la producción y tramitar permisos de importación cuando sean necesarios.

El funcionario sostuvo que esa anticipación aumenta las posibilidades de cumplimiento de las entregas, aunque no aseguró que todos los medicamentos estarán disponibles en los hospitales.

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