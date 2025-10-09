Decomisan drogas en cateo a bares en el centro de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Los cateos a dos bares en el centro de Monterrey dejaron el decomiso de diversas drogas como metanfetamina, cristal y marihuana, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Los cateos se realizaron el miércoles en los bares La Borde, que está ubicado en la calle Padre Mier y Doctor Coss, así como La Frontera, localizado en la calle Aramberri y Juárez.

DECOMISAN MÁS DE 190 DOSIS DE PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE MARIHUANA

En el bar La Borde se decomisaron 95 dosis de vegetal verde seco con las características de la marihuana, 40 dosis con las características de la metanfetamina, dosis de una sustancia sólida compatible con cocaína en piedra y dosis de una sustancia solida con las características del cristal.

En el bar La Frontera se localizaron 96 dosis de vegetal verde seco compatible con marihuana, 43 dosis de una sustancia sólida con las características de la droga cristal y dosis de sustancia sólida compatible con cocaína en piedra.

Los cateos se realizaron en seguimiento a carpetas de investigación integradas por delitos contra la salud.

Los inmuebles asegurados por el Agente del Ministerio Público Investigador quedaron con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.