Decomisan drogas en cateo a bares en el centro de Monterrey

México
/ 9 octubre 2025
    Decomisan drogas en cateo a bares en el centro de Monterrey
    La Fiscalía de Nuevo León decomisó marihuana, metanfetamina, cristal y cocaína durante cateos en los bares La Borde y La Frontera, ubicados en el centro de Monterrey, como parte de investigaciones por delitos contra la salud Fotos: cortesía
    Decomisan drogas en cateo a bares en el centro de Monterrey
    Decomisan drogas en cateo a bares en el centro de Monterrey
    Decomisan drogas en cateo a bares en el centro de Monterrey

Autoridades aseguraron drogas y clausuraron los bares La Borde y La Frontera tras operativos realizados en el centro de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Los cateos a dos bares en el centro de Monterrey dejaron el decomiso de diversas drogas como metanfetamina, cristal y marihuana, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Los cateos se realizaron el miércoles en los bares La Borde, que está ubicado en la calle Padre Mier y Doctor Coss, así como La Frontera, localizado en la calle Aramberri y Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan a cinco hombres por ataque de elementos de Fuerza Civil, en Nuevo León

DECOMISAN MÁS DE 190 DOSIS DE PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE MARIHUANA

En el bar La Borde se decomisaron 95 dosis de vegetal verde seco con las características de la marihuana, 40 dosis con las características de la metanfetamina, dosis de una sustancia sólida compatible con cocaína en piedra y dosis de una sustancia solida con las características del cristal.

En el bar La Frontera se localizaron 96 dosis de vegetal verde seco compatible con marihuana, 43 dosis de una sustancia sólida con las características de la droga cristal y dosis de sustancia sólida compatible con cocaína en piedra.

TE PUEDE INTERESAR: Cinco personas caen en posesión de drogas en operativo metropolitano, en Nuevo León

Los cateos se realizaron en seguimiento a carpetas de investigación integradas por delitos contra la salud.

Los inmuebles asegurados por el Agente del Ministerio Público Investigador quedaron con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.

Temas


Cateos
Drogas

Localizaciones


Monterrey

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este segmento es el que más ha resentido los efectos de los aranceles de Donald Trump.

Sigue en caída libre industria de vehículos pesados: se desploman producción, exportación y ventas
La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una reunión de Protección Civil ante los daños provocados por lluvias intensas en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, donde se reportan ríos desbordados, viviendas afectadas y la activación del Plan DN-III-E.

Sheinbaum llama a reunión urgente de Protección Civil por fuertes lluvia en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí
Una mujer abraza a un niño mientras padres e hijos evacuan una escuela tras un fuerte terremoto en la ciudad de Davao, Filipinas, el viernes 10 de octubre de 2025.

Terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas provoca alerta de tsunami

En sexenio de AMLO se creó la Mejoredu para sustituir al INEE, pero en diciembre de 2024 se decretó su extinción para que la SEP asumiera sus funciones.

Elimina SEP dos décadas de información académica de alumnos de educación básica y media superior

Los miembros de la supuesta organización criminal vigilaban las cámaras de seguridad en los muelles; además, se dedicaban a revisar documentos y pedimentos de los buques que arribaban al puerto, entre otras encomiendas.

FGR analiza la estructura de la red de huachicol fiscal y la define como una maquinaria perfecta de contrabando
El Comité Noruego del Nobel reconoció a la líder opositora María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos en Venezuela y su resistencia pacífica frente al autoritarismo.

¡No fue Trump!... María Corina Machado, opositora venezolana, ganó el premio Nobel de la Paz 2025
El SAT intensifica la fiscalización sobre préstamos y donativos entre particulares. No declarar correctamente montos superiores a 600 mil pesos puede implicar multas de hasta 35 mil pesos. Conoce qué debes reportar y cómo evitar sanciones.

¡Cuidado con el SAT!... Estas personas podrían pagar una multa de 35 mil pesos por no declarar de forma correcta
La decisión pone fin, al menos momentáneamente, a una disputa legal inusual entre Drake y su propio sello discográfico.

¿Se acaba el drama? Pierde Drake demanda por canción ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar