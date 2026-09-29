Decomisan mercancía pirata en Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave en Centro Histórico, CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México revisaron tres plazas conocidas en el Centro Histórico para frenar la venta de productos piratas. La inspección dejó como resultado el decomiso de cientos de artículos falsos de entretenimiento y videojuegos.

Mercancía con un valor de 1.2 millones de pesos fue lo que calcularon las autoridades tras el operativo. Entre las cosas que se llevaron hay consolas de videojuegos, controles, cables y figuras de colección.

La policía de la ciudad hizo la revisión junto con inspectores de marcas y elementos de la Marina. Las autoridades cuidaron las entradas para revisar los negocios con calma.

Un total de 15 negocios fueron revisados dentro de la Friki Plaza, el Fan Center y la Plaza Meave. Ahí encontraron 477 productos que no eran originales ni tenían permiso para venderse.