Decomisan mercancía pirata en Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave en Centro Histórico, CDMX

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México
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    Decomisan mercancía pirata en Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave en Centro Histórico, CDMX
    Decomisan mercancía pirata en plazas comerciales en CDMX. SSC

Un operativo de la SSC, IMPI y Marina asegura videojuegos y figuras coleccionables apócrifas con valor superior a 1.2 millones de pesos.

Las autoridades de la Ciudad de México revisaron tres plazas conocidas en el Centro Histórico para frenar la venta de productos piratas. La inspección dejó como resultado el decomiso de cientos de artículos falsos de entretenimiento y videojuegos.

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Mercancía con un valor de 1.2 millones de pesos fue lo que calcularon las autoridades tras el operativo. Entre las cosas que se llevaron hay consolas de videojuegos, controles, cables y figuras de colección.

La policía de la ciudad hizo la revisión junto con inspectores de marcas y elementos de la Marina. Las autoridades cuidaron las entradas para revisar los negocios con calma.

Un total de 15 negocios fueron revisados dentro de la Friki Plaza, el Fan Center y la Plaza Meave. Ahí encontraron 477 productos que no eran originales ni tenían permiso para venderse.

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No hubo personas detenidas durante las revisiones en los locales. Toda la mercancía decomisada fue guardada por las autoridades para investigar quiénes la vendían y cómo llegó ahí.

Las autoridades pidieron a la gente no comprar imitaciones en este tipo de plazas. Explicaron que los cables y aparatos electrónicos piratas pueden fallar y causar accidentes o incendios en casa al no tener revisiones de calidad.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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