ONU reconoce avance de México contra el feminicidio

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    ONU reconoce avance de México contra el feminicidio
    Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio, acudió a la Cámara de Diputados local, acompañada de otras madres de víctimas de feminicidio, para exigir al gobierno estatal que garantice que la Ley Mariana Lima, que entró en vigor el pasado 26 de septiembre, no quede solo en el papel. FOTO: CUARTOSCURO.COM

La presidenta del Comité de la CEDAW destacó la iniciativa de ley general con perspectiva de género, aunque advirtió que persiste fragmentación entre policías y fiscalías

Durante los trabajos de la Tercera Comisión en el marco del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mecanismos internacionales de derechos humanos reconocieron los pasos de México para consolidar un marco legal contra el feminicidio; no obstante, llamaron a erradicar de raíz la reclasificación de delitos, la impunidad y la fragmentación operativa en los órganos de justicia.

El pronunciamiento se dio en el marco del Diálogo Interactivo combinado sobre Adelanto de las Mujeres, donde Nahla Haidar, presidenta del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), valoró el esfuerzo del Estado mexicano por integrar la perspectiva de género en sus definiciones legales, al tiempo que contrastó la brecha que aún existe en la aplicación de la ley.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exigen-a-la-onu-y-la-cidh-intervenir-por-siete-secuestrados-por-la-familia-michoacana-EL23933997

A pesar del respaldo diplomático, Haidar desglosó durante su intervención directa los puntos críticos en los que México debe concentrar resultados tangibles antes de que ocurran los asesinatos.

Señaló que las instituciones mexicanas deben anticipar y reconocer las alertas de riesgo antes de que se cometan los feminicidios, evitando escenarios de vulnerabilidad extrema.

Apuntó a la descoordinación operativa persistente entre policías, ministerios públicos y fiscalías, lo que entorpece las investigaciones y la protección de víctimas.

Instó a derribar las barreras culturales y sistemáticas que reducen la protección efectiva de las mujeres, desde la discriminación institucionalizada hasta la falta de sentencias.

https://vanguardia.com.mx/opinion/onu-esperanzas-sobre-las-personas-desaparecidas-HJ23802063

Reconocimiento al marco jurídico en marcha

La Misión Permanente de México ante Naciones Unidas expuso en la sede internacional que se encuentra en proceso legislativo una iniciativa de ley general para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio, proyectada como una prioridad de Estado que incorpora recomendaciones de la CEDAW y criterios de interseccionalidad e interculturalidad.

Al respecto, Haidar destacó que el país ha identificado los principales retos y encamina esfuerzos legislativos: “Sé que conocen todo esto y que están trabajando en promover un marco jurídico adecuado”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/en-la-onu-los-lideres-mundiales-se-dijeron-estamos-juntos-en-esto-pero-como-funciona-eso-HP23796100

En ese mismo sentido, Claudia Flores, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, resaltó que las políticas públicas deben contemplar la diversidad de mujeres y niñas, mencionando a México como un referente en la integración de enfoques interculturales dentro de su normativa.

El Comité de la CEDAW ratificó su disposición de continuar el acompañamiento técnico con el Gobierno mexicano para evaluar la implementación práctica de la ley general y dar seguimiento a las observaciones emitidas al Estado.

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