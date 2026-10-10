Violencia no cede en Sinaloa; matan a 10 personas, entre ellas una mujer

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México
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    Violencia no cede en Sinaloa; matan a 10 personas, entre ellas una mujer
    Las autoridades de seguridad y de las fuerzas federales atendieron un reporte de continuas detonaciones de armas automáticas. Cuartoscuro

Personas aún no identificadas dispararon en varias ocasiones contra una mujer, en un domicilio de la colonia Independencia

CULIACÁN, SIN.- En una nueva jornada violenta de inicio de fin de semana en Mazatlán 10 personas de diversas edades, una de ellas del sexo femenino, fueron privadas de la vida con impactos de bala y dos más resultaron heridas, entre ellas Abel “N” de 35 años, el cual recibió auxilio por paramédicos de Bomberos Veteranos del puerto.

Personas aún no identificadas dispararon en varias ocasiones contra una mujer, cuya identidad se mantuvo en reserva, en un domicilio de la colonia Independencia. Familiares que escucharon las detonaciones la trasladaron a una clínica médica privada, donde falleció poco después a causa de las heridas que presentó.

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Las autoridades de seguridad y de las fuerzas federales atendieron un reporte de continuas detonaciones de armas automáticas, en un camino de terracería que comunica al fraccionamiento Palmares, a la salida del puerto.

UN HERIDO Y CUATRO ASESINADOS EN OTRO ATAQUE

En ese punto, los policías municipales, estatales y personal del ejército y naval encontraron a cuatro personas tiradas en el suelo con impactos de bala, solo uno de ellos presentaba signos vitales, por lo que fue auxiliado y posteriormente llevado a un hospital.

Por la avenida Salvador Robles Quintero, de la colonia Lico Velarde, el conductor de un vehículo eléctrico BYD Dolphin, color negro, fue atacado a balazos por personas que viajaban en una motocicleta, por lo que este falleció en el interior de la unidad.

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En un lote baldío, del fraccionamiento Alborada, cuatro personas del sexo masculino fueron atacados a balazos por un grupo armado. En el lugar, los cuerpos de auxilio que acudieron a prestarles ayuda, escoltados por fuerzas estatales y federales, determinaron que solo uno de ellos presentaba signos vitales.

MATAN A TRES Y LESIONAN A UNO

Los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantaron los cuerpos sin identificar de los tres adultos, cuyas edades se estimaron entre los 30 y 35 años de edad. Sobre el lesionado, este se encuentra en custodia en un hospital del puerto.

En un predio enmontado, de la colonia ampliación Villa Verde, fue localizado el cuerpo de una persona con huellas de disparos, el cual no portaba ninguna identificación, por lo que los forenses trabajan en su posible identificación.

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Cerca de una tienda de conveniencia que se ubica en la calle Río San Lorenzo, de la colonia Palos Prietos, en Mazatlán, una persona del sexo masculino recibió varios disparos a corta distancia, por lo que este falleció en la banqueta.

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