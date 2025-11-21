Defensa de Javier Duarte acusa tortura en diligencia judicial; FGR sostiene mala conducta procesal
La defensa de Javier Duarte denunció que se le administró adrenalina para forzar su comparecencia; esperan resolución sobre su posible libertad anticipada
La defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusó ante una juez de ejecución que autoridades penitenciarias de la Ciudad de México presuntamente le administraron una inyección de adrenalina en 2022 para obligarlo a presentarse a una audiencia relacionada con la imputación por desaparición forzada.
El señalamiento se dio durante la audiencia del pasado miércoles 19, realizada en el Reclusorio Norte, donde se analiza la solicitud de liberación anticipada del exmandatario.
Duarte, detenido desde abril de 2017 y sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, enfrenta un proceso adicional en Veracruz por la desaparición forzada de un taxista ocurrida durante su administración, entre 2010 y 2016.
DEFENSA DE DUARTE SEÑALAN ‘ACTOS DE TORTURA’ DESPUÉS DE QUE LE FUE SUMINISTRADA INYECCIÓN DE ADRENALINA
El abogado del exgobernador, Pablo Campuzano, afirmó que durante una diligencia en noviembre de 2022 Duarte “se sintió mal” y argumentó una baja de presión, pero que aun así fue llevado a la audiencia mediante una inyección de adrenalina. Según su versión, esta medida tuvo como propósito “mantenerlo despierto y obligarlo a comparecer”.
Campuzano afirmó ante la juez Ángela Zamorano Herrera que los hechos constituyen “actos de tortura” y solicitó que sean valorados en el análisis de la conducta procesal del exfuncionario. Señaló:
“Se le bajó la presión y se desmayó, por eso decidieron inyectarle adrenalina para despertarlo y lograr que compareciera; por eso volvió a vomitar y fue necesario mantenerlo sujeto a su silla”.
DEFENSA HACE HINCAPIÉ EN QUE ACTOS DE TORTURA FUERON RECONOCIDOS Y DEBEN DE SER INVESTIGADOS
El abogado agregó que estos presuntos actos de tortura en contra de Javier Duarte habrían sido reconocidos por personal ministerial y deben ser investigados como posibles tratos ilegales.
“Lo que la Fiscalía intenta utilizar para retratar a Javier como un monstruo, en realidad constituye, su señoría, un acto de tortura plenamente reconocido por el fiscal Granados e incluso, salvo su mejor opinión señora juez, son actos que deben ser investigados como tortura”.
Campuzano insistió en que el proceso penal por desaparición forzada surgió en el momento en que Duarte cumplió el 50% de su condena y se encontraba en posición de solicitar la libertad condicional.
FISCALÍA SEÑALA EVASIÓN POR PARTE DE JAVIER DUARTE: RETRASA DELIBERADAMENTE DILIGENCIAS
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que Duarte ha mostrado una conducta evasiva desde que fue citado por primera vez, en 2021, para la audiencia inicial del caso de desaparición forzada. El fiscal federal Manuel Granados señaló que el exmandatario ha retrasado deliberadamente las diligencias.
El Ministerio Público expuso ante la juez que:
- En 2021 Duarte no acudió a la primera citación argumentando estar contagiado de Covid-19.
- En una segunda fecha, alegó no haber sido notificado.
- En diciembre de ese mismo año, pese a que se le ejecutó la orden de aprehensión, la audiencia no se realizó debido a una suspensión judicial vigente.
- En febrero de 2022 promovió un amparo alegando riesgos de tortura e incomunicación, lo que aplazó nuevamente la diligencia.
La fiscal auxiliar de la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas de Veracruz, Denise Moreno Córdova, relató que hasta noviembre de 2022 se realizó un cuarto intento de audiencia.
DUARTE SEÑALA SENTIRSE MAL DURANTE AUDIENCIA; SALE Y ES REGRESADO SUJETADO A UNA SILLA POR SEGURIDAD
Durante esta diligencia, Duarte manifestó sentirse mal y pidió diferirla, además de plantear que el caso debía ser atendido por un juez de la Ciudad de México.
Moreno narró que Duarte abandonó la sala sin autorización, por lo que el juez pidió aplicar medidas de apremio. Minutos después, el exgobernador regresó “sujetado a una silla por personal de seguridad”. Según la fiscal:
“El juez le dijo que no se le estaban violando sus derechos humanos ni procesales, sino que únicamente se estaba tratando de llevar a cabo la audiencia”.
FISCALÍA SEÑALA QUE EVASIVAS DE JAVIER DUARTE MUESTRAN MALA CONDUCTA; NO PODRÍA OBTENER LIBERTAD ANTICIPADA
La FGR sostuvo que esta serie de negativas constituye mala conducta procesal y demuestra que el exgobernador no cumple los requisitos para recibir beneficios preliberacionales. El fiscal Granados declaró:
“La constante negativa a enfrentar los cargos muestran una mala conducta que obligó a las autoridades a hacer uso de la fuerza pública para lograr su vinculación”.
Duarte enfrenta la causa penal 103/2028 por desaparición forzada en la modalidad de entorpecer una investigación relacionada con la desaparición de un taxista durante su mandato. Los informes rendidos por la fiscal Moreno, fechados el 1 de noviembre de 2022 y el 19 de diciembre de 2024, detallan las dificultades para llevar a cabo la audiencia inicial.
DEFENSA DE JAVIER DUARTE ESTÁ CONVENCIDA DE QUE CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SALIR EN LIBERTAD
De acuerdo con los documentos expuestos por la fiscal en la audiencia del miércoles, Duarte afirmó en distintas ocasiones contar con suspensiones, problemas de salud y falta de notificación, lo que motivó reiterados diferimientos.
En sus alegatos, Campuzano calificó la actuación del Estado como una presión indebida:
“Esto es una lucha, es una presión y un aplaste por parte del Estado en contra de una persona”.
Aseguró que el exgobernador “ha cumplido todos los requisitos de ley” y pidió que se ordene su excarcelación inmediata.
LIBERTAD DE JAVIER DUARTE SE DEFINIRÁ ESTE VIERNES 21 DE NOVIEMBRE
Proceso confirmó que Javier Duarte padece diabetes e hipertensión. Fuentes federales señalaron que no ha presentado complicaciones graves durante su estancia en el Reclusorio Norte y que recibe atención médica regular, incluyendo medicamentos y revisiones rutinarias.
La juez Ángela Zamorano Herrera deberá resolver si Duarte cumple los requisitos para obtener la libertad anticipada o si, como sostiene la FGR, su conducta procesal impide concederle el beneficio. El día de hoy se definirá si la solicitud es aceptada o denegada.