Defensa de Javier Duarte acusa tortura en diligencia judicial; FGR sostiene mala conducta procesal

La defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusó ante una juez de ejecución que autoridades penitenciarias de la Ciudad de México presuntamente le administraron una inyección de adrenalina en 2022 para obligarlo a presentarse a una audiencia relacionada con la imputación por desaparición forzada. El señalamiento se dio durante la audiencia del pasado miércoles 19, realizada en el Reclusorio Norte, donde se analiza la solicitud de liberación anticipada del exmandatario. Duarte, detenido desde abril de 2017 y sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, enfrenta un proceso adicional en Veracruz por la desaparición forzada de un taxista ocurrida durante su administración, entre 2010 y 2016.

DEFENSA DE DUARTE SEÑALAN ‘ACTOS DE TORTURA’ DESPUÉS DE QUE LE FUE SUMINISTRADA INYECCIÓN DE ADRENALINA El abogado del exgobernador, Pablo Campuzano, afirmó que durante una diligencia en noviembre de 2022 Duarte “se sintió mal” y argumentó una baja de presión, pero que aun así fue llevado a la audiencia mediante una inyección de adrenalina. Según su versión, esta medida tuvo como propósito “mantenerlo despierto y obligarlo a comparecer”. Campuzano afirmó ante la juez Ángela Zamorano Herrera que los hechos constituyen “actos de tortura” y solicitó que sean valorados en el análisis de la conducta procesal del exfuncionario. Señaló: “Se le bajó la presión y se desmayó, por eso decidieron inyectarle adrenalina para despertarlo y lograr que compareciera; por eso volvió a vomitar y fue necesario mantenerlo sujeto a su silla”. DEFENSA HACE HINCAPIÉ EN QUE ACTOS DE TORTURA FUERON RECONOCIDOS Y DEBEN DE SER INVESTIGADOS El abogado agregó que estos presuntos actos de tortura en contra de Javier Duarte habrían sido reconocidos por personal ministerial y deben ser investigados como posibles tratos ilegales. “Lo que la Fiscalía intenta utilizar para retratar a Javier como un monstruo, en realidad constituye, su señoría, un acto de tortura plenamente reconocido por el fiscal Granados e incluso, salvo su mejor opinión señora juez, son actos que deben ser investigados como tortura”. Campuzano insistió en que el proceso penal por desaparición forzada surgió en el momento en que Duarte cumplió el 50% de su condena y se encontraba en posición de solicitar la libertad condicional. FISCALÍA SEÑALA EVASIÓN POR PARTE DE JAVIER DUARTE: RETRASA DELIBERADAMENTE DILIGENCIAS Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que Duarte ha mostrado una conducta evasiva desde que fue citado por primera vez, en 2021, para la audiencia inicial del caso de desaparición forzada. El fiscal federal Manuel Granados señaló que el exmandatario ha retrasado deliberadamente las diligencias. El Ministerio Público expuso ante la juez que:

- En 2021 Duarte no acudió a la primera citación argumentando estar contagiado de Covid-19. - En una segunda fecha, alegó no haber sido notificado. - En diciembre de ese mismo año, pese a que se le ejecutó la orden de aprehensión, la audiencia no se realizó debido a una suspensión judicial vigente. - En febrero de 2022 promovió un amparo alegando riesgos de tortura e incomunicación, lo que aplazó nuevamente la diligencia.