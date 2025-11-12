FGR acusa a Javier Duarte de tener alcohol y módem en su celda; su defensa lo niega

CDMX.- La posible libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se mantiene en suspenso. Su defensa asegura que el exmandatario cumple con todos los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el político priista cometió faltas disciplinarias durante su reclusión.

El 19 de noviembre, la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Reclusorio Norte, determinará si concede la medida, luego de aplazar la audiencia porque la FGR no logró presentar a sus testigos. Duarte ha cumplido 95 % de su condena de nueve años por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, impuesta tras su detención en Guatemala en abril de 2017.

En la audiencia del 11 de noviembre, el subdirector de Custodia del penal, Daniel Espinosa Espinosa, reveló que Duarte fue sancionado en 2019, 2020 y 2021 por faltas administrativas. Entre ellas, la posesión de latas de alcohol, un reproductor Blu-ray y un módem de Internet, artículos no permitidos en su celda.

De acuerdo con los reportes internos, una de las sanciones incluyó 15 días sin visita por alterar el orden y modificar su estancia. También se le castigó por intervenir la visibilidad de su celda con tablas y por alterar el orden en la Unidad Médica del penal.

El abogado de Duarte, Pablo Campuzano, calificó las acusaciones como exageradas y afirmó que su cliente mantiene buena conducta. Argumentó que las supuestas “latas de alcohol” eran alcohol sólido para calentar comida, que no pertenecían a Duarte y que no existió sanción formal por esa causa.

“No eran suyas. No había ni celular ni módem en su celda; esos objetos se hallaron en otro pasillo”, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El defensor acusó a la FGR de presentar argumentos “sensacionalistas y sacados de contexto” para obstaculizar la solicitud de su cliente.

De ser aprobada la solicitud, Duarte podría salir en libertad antes de abril de 2026, cuando concluye formalmente su condena. Con información de El Universal