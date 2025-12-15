$!Defensa detiene a 6 límite en Colima; estarían ligados a ‘coche bomba’ de Coahuayana, Michoacán

Seis personas fueron detenidas y un campamento criminal fue desmantelado durante un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán, de acuerdo a lo que informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad estatal.

La acción permitió, además, el aseguramiento de armas cortas y largas, cartuchos útiles, presuntas drogas, equipo táctico y diversos indicios relacionados con actividades delictivas.

El campamento estaba ubicado en la comunidad de Chamila, en el municipio de Ixtlahuacán.

LIGAN A DETENIDOS CON ‘COCHE BOMBA’ EN COAHUAYANA

El operativo fue realizado por personal de la Comandancia de la V Región Militar y de la 20ª Zona Militar, con el apoyo de autoridades estatales de seguridad y justicia, así como de la Guardia Nacional.

Las personas detenidas y el material asegurado quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, que continuarán las investigaciones para esclarecer las actividades que se realizaban en el campamento, y determinar si existe relación con los hechos registrados el pasado 6 de diciembre en el municipio de Coahuayana, Michoacán, u otros eventos delictivos.