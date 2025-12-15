Defensa detiene a 6 límite en Colima; estarían ligados a ‘coche bomba’ de Coahuayana, Michoacán

    Defensa detiene a 6 límite en Colima; estarían ligados a ‘coche bomba’ de Coahuayana, Michoacán
    Seis personas fueron detenidas y un campamento criminal fue desmantelado durante un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). CORTESÍA

Las autoridades desmantelaron un campamento criminal en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán, durante las detenciones de los presuntos

Seis personas fueron detenidas y un campamento criminal fue desmantelado durante un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán, de acuerdo a lo que informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad estatal.

La acción permitió, además, el aseguramiento de armas cortas y largas, cartuchos útiles, presuntas drogas, equipo táctico y diversos indicios relacionados con actividades delictivas.

El campamento estaba ubicado en la comunidad de Chamila, en el municipio de Ixtlahuacán.

LIGAN A DETENIDOS CON ‘COCHE BOMBA’ EN COAHUAYANA

El operativo fue realizado por personal de la Comandancia de la V Región Militar y de la 20ª Zona Militar, con el apoyo de autoridades estatales de seguridad y justicia, así como de la Guardia Nacional.

Las personas detenidas y el material asegurado quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, que continuarán las investigaciones para esclarecer las actividades que se realizaban en el campamento, y determinar si existe relación con los hechos registrados el pasado 6 de diciembre en el municipio de Coahuayana, Michoacán, u otros eventos delictivos.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que represente un riesgo para la población a través del número de emergencias 911 o de la línea de Denuncia Anónima 089, y reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para preservar la seguridad y tranquilidad de las familias colimenses.

‘COCHE BOMBA’ EN COAHUAYANA

El trágico incidente del coche bomba ocurrió el sábado 6 de diciembre, aproximadamente a las 11:40 de la mañana, cuando un vehículo cargado de explosivos (descrito como una camioneta) estalló intencionalmente frente a la sede de la Policía Comunitaria en la avenida Rayón, en el centro del municipio.

La explosión fue de una magnitud devastadora, resultando en la muerte de seis personas, incluyendo a los dos tripulantes del vehículo, y dejando un saldo de siete a doce heridos. El impacto no solo afectó a las personas, sino que también causó severos daños materiales a la comandancia de la Policía Comunitaria y a múltiples casas y negocios aledaños, como una panadería y una nevería, evidenciando la potencia del artefacto utilizado.

Las autoridades federales, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), atrajeron la investigación, abriendo una carpeta por el delito de delincuencia organizada con el claro objetivo de determinar a los responsables detrás del atentado. Se presume que el ataque fue un acto de agresión deliberada contra el cuerpo de seguridad comunitaria en el contexto de la violencia generada por el narcotráfico y el control territorial en Michoacán.

