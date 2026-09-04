Deja atrás un mundo de silencio: menor recibe implante coclear pediátrico en el IMSS de Nuevo León

MONTERREY, NL.- El mundo de silencio que enfrentaba Patricio desde su nacimiento a causa de sordera neurosensorial profunda bilateral quedó atrás gracias al primer implante coclear pediátrico en el noreste del país que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León. El menor es hijo de Blanca Patricia y Abelardo que comenzaron a notar que el menor no desarrollaba el lenguaje, ya que al año y tres meses, el pequeño todavía no pronunciaba palabras.

Sin embargo, la alerta aumentó cuando su hermano menor no superó el tamiz auditivo al nacer. “Comenzaron entonces los estudios médicos. Los resultados confirmaron que Patricio presentaba sordera neurosensorial profunda bilateral, condición que limitaba gravemente su capacidad para percibir sonidos. Yo estaba deshecha, la verdad. Me derroté, me tumbé”, compartió la madre de familia. A pesar de que los padres de familia conocieron de los implantes cocleares como una alternativa para Patricio, la posibilidad les pareció inalcanzable, ya que costo en el ámbito privado puede rondar el millón de pesos. Sin embargo, los padres de familia y el menor encontraron una esperanza en el Departamento de Otorrinolaringología del IMSS que había iniciado el Programa de Implantes Cocleares.

“Que estos procedimientos existan es un milagro de la medicina. Le da oportunidad, no solo a mi hijo, sino a muchos niños que no ha podido escuchar la voz de sus papás, que no han podido escuchar el sonido del mar, escuchar el sonido de un perro, el sonido de todo”, dijo Blanca Patricia. El pasado 30 de julio, Patricio de apenas dos años, recibió los implantes cocleares. La intervención se realizó por especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 25. La intervención se prolongó por siete horas y contó con la participación de 10 profesionales de la salud. El personal médico y la familia de Patricio se reunieron el pasado 28 de agosto para presenciar la activación de los dispositivos.