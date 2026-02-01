Dejaban en Tren operar sin licencia

México
/ 1 febrero 2026
    Dejaban en Tren operar sin licencia
    Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V., administradora del tren, consentía que operadores y garroteros laboraran con los permisos federales vencidos. No obstante, ningún responsable de la empresa ha sido imputado. FOTO: REFORMA
Reforma
Reforma

La Fiscalía General de la República, encomendada por Ernestina Godoy, concluyó que el accidente del Tren Interoceánico ocurrió por exceso de velocidad

El maquinista y el conductor acusados por el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca, que tuvo un saldo de 14 muertos y un centenar de heridos, no fueron los únicos que trabajaban sin la licencia ferroviaria vigente.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V., administradora del tren, consentía que operadores y garroteros laboraran con los permisos federales vencidos. No obstante, ningún responsable de la empresa ha sido imputado.

Juan Carlos Ojeda Cruz, garrotero del tren, admitió el pasado 12 de enero ante la FGR que la empresa le permitió seguir trabajando, pese a que su licencia estaba vencida desde hace tres años.

A diferencia de los acusados, las funciones de Ojeda eran ajenas a la tripulación.

Para realizar mi función debo contar con licencia federal ferroviaria, con la cual puedo operar trenes de carga y pasajeros, por lo que cuento con dicha licencia expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con número FO600006181, tipo de licencia B-3: Garrotero de Camino o Equivalente, con vigencia de dos años a partir de 1 de diciembre de 2021 al 1 de diciembre de 2023, por lo cual en este acto presento copia simple del mismo’, detalló.

Le quiero hacer de su conocimiento que el día 2 de enero de 2026 realicé el trámite de renovación de mi licencia, por lo que se encuentra en proceso de expedición; sin embargo, quiero aclarar que seguí operando con la licencia vencida porque la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V., no me había suspendido para realizar mis funciones, pues son ellos los que nos mandan a realizar la renovación, dado que la licencia se va renovando cada dos años’.

Trabajador de esta ruta desde hace siete años, el empleado dijo no tener los conocimientos para saber si previamente el tren presentaba alguna falla o irregularidad. Tampoco notó nada extraordinario en su velocidad, la cual consideró que era “normal” el día del accidente.

Tanto en la salida del tren como en el recorrido no observe ninguna falla en el tren... por otra parte debo precisar el clima el día del hecho era caluroso, y totalmente despejado, por cuanto hace a la velocidad no sabía a qué velocidad iba, ya que no es una de mis funciones saber la velocidad, si no es función del conductor’, refirió.

Pero lo que sí puedo establecer es que era una velocidad normal a los anteriores viajes, ya que como he referido desde 2019 he sido parte de la tripulación del tren. También quiero manifestar que desconozco si se haya reportado alguna anomalía o irregularidad del tren o infraestructura, pues no está dentro de mis funciones, si no está dentro de las funciones del conductor del tren’.

Ojeda explicó a la FGR que su función como garrotero de camino es revisar el herraje de los coches de pasajeros o vagones de pasajero, checar los frenos de aire, además de ir pendiente en la cola del tren (su posición original).

Otra de sus labores es realizar un recorrido entre los vagones de pasajeros, antes de llegar a cada estación, para que el encargado de los anfitriones le informe en qué coche va a haber descensos y ascensos, para avocar las puertas con las escaleras.

Es importante hacerle de su conocimiento que previo al inicio de mi jornada de trabajo debemos pasar con el paramédico, el cual nos revisa signos vitales, así como la prueba de alcoholímetro’, señaló.

