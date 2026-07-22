Dejan inconclusas en CDMX obras en Tlalpan y la Línea 2 tras fin del Mundial
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Pese a la promesa de entregarlas para la justa deportiva, la CDMX mantiene obras inconclusas en el Metro y pasos de Tlalpan que tardarán meses en ser terminadas
El Mundial terminó, y ahora, el Gobierno de la CDMX deberá concluir obras que había prometido terminar antes de que iniciara la justa.
Algunos de los faltantes pueden encontrarse en los bajopuentes y en el corredor elevado de Tlalpan, así como en la Línea 2 del Metro.
El Gobierno de Clara Brugada había presumido en marzo que dichos proyectos serían concluidos antes del 11 de junio para uso de capitalinos y turistas, como parte de la ruta principal entre el Centro Histórico y el Estadio Azteca.
En los desniveles peatonales para cruzar Calzada de Tlalpan se encuentran zonas en abandono y cerradas. De nueve bajopuentes entre Fray Servando Teresa de Mier y Calzada Chabacano, se comprobó que sólo tres estaban abiertos, pero ayer ninguno era intervenido.
Trabajadores consideraban que lo más pronto que podrían concluir sería en un par de meses en tres bajopuentes.
Carolina, una de las usuarias, reprochó que se retirara a comerciantes y se hayan dejado en abandono o cerrados la mayoría de los desniveles que usan peatones y ciclistas.
El paso peatonal elevado sobre Tlalpan aún tiene pendiente que se concluya la construcción de la conexión con la estación Chabacano.
En tanto, la remodelación de la Línea 2 del Metro no ha terminado. Por ejemplo, en Zócalo había todavía material de construcción y trabajos pendientes en accesos hacia el asta bandera; en Chabacano había filtraciones, así como trabajos que continuaban para cercar el corredor hacia el paso peatonal elevado y faltaban obras en elevadores de Xola.
Para complementar el seguimiento del impacto logístico e infraestructura de la justa deportiva en la capital, puedes ver este reportaje sobre el caos por obras inconclusas en el AICM previo al Mundial 2026, el cual ofrece contexto sobre las afectaciones de movilidad que enfrentaron los viajeros durante el torneo.