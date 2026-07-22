Dejan inconclusas en CDMX obras en Tlalpan y la Línea 2 tras fin del Mundial

Algunos de los faltantes pueden encontrarse en los bajopuentes y en el corredor elevado de Tlalpan, así como en la Línea 2 del Metro.

El Mundial terminó, y ahora, el Gobierno de la CDMX deberá concluir obras que había prometido terminar antes de que iniciara la justa.

El Gobierno de Clara Brugada había presumido en marzo que dichos proyectos serían concluidos antes del 11 de junio para uso de capitalinos y turistas, como parte de la ruta principal entre el Centro Histórico y el Estadio Azteca.

En los desniveles peatonales para cruzar Calzada de Tlalpan se encuentran zonas en abandono y cerradas. De nueve bajopuentes entre Fray Servando Teresa de Mier y Calzada Chabacano, se comprobó que sólo tres estaban abiertos, pero ayer ninguno era intervenido.

Trabajadores consideraban que lo más pronto que podrían concluir sería en un par de meses en tres bajopuentes.

Carolina, una de las usuarias, reprochó que se retirara a comerciantes y se hayan dejado en abandono o cerrados la mayoría de los desniveles que usan peatones y ciclistas.

El paso peatonal elevado sobre Tlalpan aún tiene pendiente que se concluya la construcción de la conexión con la estación Chabacano.

En tanto, la remodelación de la Línea 2 del Metro no ha terminado. Por ejemplo, en Zócalo había todavía material de construcción y trabajos pendientes en accesos hacia el asta bandera; en Chabacano había filtraciones, así como trabajos que continuaban para cercar el corredor hacia el paso peatonal elevado y faltaban obras en elevadores de Xola.