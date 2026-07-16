Promete Brugada que obras contra inundaciones en CDMX estarán listas para agosto

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Promete Brugada que obras contra inundaciones en CDMX estarán listas para agosto
    Una torrencial lluvia acompañada de granizo se registro esta tarde noche en la Ciudad de México. Vías principales se inundaron y varios vehiculos, así como personas; quedaron varadas. Fotografía Cortesía

Los trabajos que se realizan contra inundaciones en Zaragoza, Iztapalapa, quedarán concluidas pasando la temporada de lluvias

CDMX.- El Gobierno de la Ciudad de México prometió que las obras que se realizan contra inundaciones en la Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, estarán listas pasando la temporada de lluvias intensas.

Ante las reiteradas inundaciones, el hundimiento del suelo en 45 centímetros en dos años y las afectaciones para miles de peatones, usuarios de transporte público, privado y de carga, y habitantes cercanos a la vialidad, autoridades reconocieron hoy que las obras para evitar esos problemas se retrasaron debido a las lluvias atípicas y adelantadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-exgobernador-de-baja-california-ernesto-ruffo-por-contrabando-de-combustible-DA22221345

No obstante, prometieron que estarán terminadas el 14 de agosto, fecha posterior a la temporada de lluvias que se había previsto.

“Sabemos que de aquí al 15 de julio vamos a enfrentar lluvias fuertes y después se va la lluvia, se va el Mundial y se va la lluvia”, dijo en junio la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

OBRA EN ZARAGOZA CON AVANCE DEL 45%

La obra principal en Calzada Zaragoza, a la altura de la estación Peñón Viejo del Metro, es la construcción de nueve tanques tormenta, con un costo de 107 millones de pesos y un avance hasta hoy de 45 por ciento.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Mario Esparza, estos tanques tendrán capacidad de más de 4 mil 200 metros cúbicos de agua, retendrán el líquido de lluvia, lo regularán y liberarán de forma paulatina para evitar inundaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desaparecen-tres-hombres-en-teocaltiche-jalisco-las-victimas-son-familiares-CA22222536

A la vez, estos tanques dirigirán el líquido hacia el vaso regulador El Salado, que fue desazolvado hace unas semanas para duplicar su capacidad, para que finalmente desemboque en el emisor Oriente y al drenaje profundo.

“Estas obras estaban consideradas de terminarse antes, pero dado lo complejo por su construcción y de las lluvias que este año también se nos adelantó la temporada de lluvias”, dijo Esparza.

NUEVO COLECTOR DE AGUA

Además de los tanques, la Segiagua corrige la pendiente de la vialidad para redirigir el agua al camellón y alejarla de las viviendas.

Sobre República Federal se construye un nuevo colector de más de 1.2 kilómetros de largo y 1.5 metros de diámetro que pasará por debajo del Metro para que también lleve el agua de lluvia en 6 mil litros por segundo a El Salado y evitar inundaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/deroga-gallardo-cardona-la-ley-serrano-en-san-luis-potosi-IA22221687

Estos trabajos se realizan con 99 millones de pesos y, según el titular de la Segiagua, tienen un avance de 40 a 50 por ciento.

Pese a múltiples anegaciones, cierres de la Línea A del Metro por la inundación que llegó hasta las vías y el ingreso del agua a diversas propiedades, Brugada consideró que en esta temporada ha sido menor el daño.

“No se ha sufrido una inundación grave en Iztapalapa. Sí, encharcamientos sí, algunos lugares, pero no de la magnitud que tuvimos la vez pasada”, comentó.

55 OBRAS DE DRENAJE EN IZTAPALAPA

La Jefa de Gobierno dijo que en Iztapalapa se destinan unos mil 500 millones de pesos en 55 obras de drenaje contra las recurrentes inundaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-afirma-que-nuevo-fiscal-detecto-omisiones-en-caso-ayotzinapa-y-ya-hay-avances-PA22220492

También destacó las obras que, no obstante, no evitarán nuevas anegaciones.

“Estamos haciendo mucha obra para frenar las inundaciones. No quiero decir que este año no vamos a sufrir hasta ahorita no podemos cantar victoria todavía en Iztapalapa, todavía nos faltan dos o tres meses de lluvia. Ahí vamos apenas están haciendo algunas concluyendo, otras no se concluyen las obras, pero yo estoy seguro que a finales de año ya tendremos estas 54 obras terminadas y para el próximo año estaremos recibiendo un mejor año sin tantos problemas de inundaciones”, añadió Brugada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


inundaciones
Inversiones
obras públicas

Localizaciones


CDMX
Iztapalapa

Personajes


Clara Brugada

Organizaciones


STC

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Solución morenista

Solución morenista
true

Sólo para estar al día...

La columna de Héctor de Mauleón difundió nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar sobre una presunta reunión con el FBI; autoridades de EU no la han confirmado.

Difunden nuevos audios de Marina del Pilar; mencionan presunta reunión con el FBI en Panamá
La presidenta señaló que el incidente del Tren Interoceánico en Oaxaca no dejó personas lesionadas y que continúan las revisiones para determinar sus causas.

Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente
El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Historia. Roberto Gómez Fernández adelantó que la próxima bioserie explorará la vida y personalidad de Don Ramón más allá de lo visto en la vecindad.

¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’
El capitán defendió el trabajo de la Albiceleste y rechazó las versiones que apuntan a supuestos favoritismos, al asegurar que el éxito de su selección es producto del esfuerzo colectivo.

‘Nadie nos regaló nada’... Messi defiende a Argentina tras su pase a la Final del Mundial 2026