Promete Brugada que obras contra inundaciones en CDMX estarán listas para agosto

CDMX.- El Gobierno de la Ciudad de México prometió que las obras que se realizan contra inundaciones en la Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, estarán listas pasando la temporada de lluvias intensas. Ante las reiteradas inundaciones, el hundimiento del suelo en 45 centímetros en dos años y las afectaciones para miles de peatones, usuarios de transporte público, privado y de carga, y habitantes cercanos a la vialidad, autoridades reconocieron hoy que las obras para evitar esos problemas se retrasaron debido a las lluvias atípicas y adelantadas.

No obstante, prometieron que estarán terminadas el 14 de agosto, fecha posterior a la temporada de lluvias que se había previsto. “Sabemos que de aquí al 15 de julio vamos a enfrentar lluvias fuertes y después se va la lluvia, se va el Mundial y se va la lluvia”, dijo en junio la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

OBRA EN ZARAGOZA CON AVANCE DEL 45% La obra principal en Calzada Zaragoza, a la altura de la estación Peñón Viejo del Metro, es la construcción de nueve tanques tormenta, con un costo de 107 millones de pesos y un avance hasta hoy de 45 por ciento. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Mario Esparza, estos tanques tendrán capacidad de más de 4 mil 200 metros cúbicos de agua, retendrán el líquido de lluvia, lo regularán y liberarán de forma paulatina para evitar inundaciones.

A la vez, estos tanques dirigirán el líquido hacia el vaso regulador El Salado, que fue desazolvado hace unas semanas para duplicar su capacidad, para que finalmente desemboque en el emisor Oriente y al drenaje profundo. “Estas obras estaban consideradas de terminarse antes, pero dado lo complejo por su construcción y de las lluvias que este año también se nos adelantó la temporada de lluvias”, dijo Esparza.

NUEVO COLECTOR DE AGUA Además de los tanques, la Segiagua corrige la pendiente de la vialidad para redirigir el agua al camellón y alejarla de las viviendas. Sobre República Federal se construye un nuevo colector de más de 1.2 kilómetros de largo y 1.5 metros de diámetro que pasará por debajo del Metro para que también lleve el agua de lluvia en 6 mil litros por segundo a El Salado y evitar inundaciones.

Estos trabajos se realizan con 99 millones de pesos y, según el titular de la Segiagua, tienen un avance de 40 a 50 por ciento. Pese a múltiples anegaciones, cierres de la Línea A del Metro por la inundación que llegó hasta las vías y el ingreso del agua a diversas propiedades, Brugada consideró que en esta temporada ha sido menor el daño. “No se ha sufrido una inundación grave en Iztapalapa. Sí, encharcamientos sí, algunos lugares, pero no de la magnitud que tuvimos la vez pasada”, comentó. 55 OBRAS DE DRENAJE EN IZTAPALAPA La Jefa de Gobierno dijo que en Iztapalapa se destinan unos mil 500 millones de pesos en 55 obras de drenaje contra las recurrentes inundaciones.

También destacó las obras que, no obstante, no evitarán nuevas anegaciones. “Estamos haciendo mucha obra para frenar las inundaciones. No quiero decir que este año no vamos a sufrir hasta ahorita no podemos cantar victoria todavía en Iztapalapa, todavía nos faltan dos o tres meses de lluvia. Ahí vamos apenas están haciendo algunas concluyendo, otras no se concluyen las obras, pero yo estoy seguro que a finales de año ya tendremos estas 54 obras terminadas y para el próximo año estaremos recibiendo un mejor año sin tantos problemas de inundaciones”, añadió Brugada.