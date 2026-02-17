Demanda OHL a Pemex pago de 272 mdp por incumplimiento de contrato en gestión de Emilio Lozoya hace 13 años

Un consorcio de la española OHL y la mexicana Construcciones Industriales Tapia (Citapia) demandó a Pemex ante una Corte federal de Nueva York para exigir el pago de un laudo arbitral por 272 millones de pesos, derivado del incumplimiento de un contrato otorgado en la gestión de Emilio Lozoya.

La demanda fue presentada el 30 de enero por Hidrógeno de Cadereyta SAPI, creada para ejecutar un contrato firmado en julio de 2013, que contemplaba construir una planta de hidrógeno y un gasoducto de 12 pulgadas para conectar la Refinería Héctor Lara Sosa, en Cadereyta, con el sistema Los Ramones.

Según el recurso, Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) comenzó a retrasar pagos en marzo de 2016, alegando falta de presupuesto, días después de que el entonces presidente Enrique Peña Nieto removió a Lozoya.

Entre 2012 y 2016, Citapia obtuvo al menos 13 contratos de Pemex TRI por unos 3 mil 800 millones de pesos y fue subcontratista en obras de Tula asignadas a Odebrecht.

En 2019 fue inhabilitada 2 años y medio por presuntamente presentar información falsa en otro contrato.

El contrato en disputa ascendía a 75 millones de dólares para la planta y 103 millones de pesos para el gasoducto.

Tras la salida de Lozoya, el Consejo de Administración eliminó el presupuesto del proyecto, según la ASF.

Pemex suspendió pagos hasta 2020, cuando la empresa terminó el contrato e inició arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio. En junio de 2023, el panel ordenó pagar, pero Pemex no lo ha hecho.