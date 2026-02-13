Señalan a Pemex como ‘lastre fiscal’ para México

Petróleos Mexicanos (Pemex) representa una carga importante para las finanzas públicas y sus necesidades financieras dificultan la reducción del déficit fiscal, lo que es clave para la evaluación crediticia del país, señaló Moody’s Ratings.

“El apoyo continuo a Pemex y el menor crecimiento podrían retrasar la consolidación fiscal, aumentar los indicadores de deuda y ejercer más presión sobre el perfil crediticio soberano”, advirtió la calificadora en su reporte titulado “Apoyo a Pemex, revisión del T-MEC y planes fiscales para 2027 siguen siendo clave para las perspectivas crediticias”.

“Pemex sigue siendo una carga fiscal importante, con pérdidas operativas continuas y flujo de caja libre negativo que requieren apoyo soberano constante”, manifestó.

Subrayó que, si bien la petrolera estatal ya representaba un “lastre fiscal” para el Gobierno federal en 2024, el cuantioso apoyo financiero brindado en 2025 también tuvo importantes implicaciones para el déficit, la carga de la deuda soberana y el saldo de pasivos contingentes.

Indicó que, dado el perfil de vencimiento de las obligaciones precapitalizadas (P-Caps) y el fondo fiduciario de inversión emitidos el año pasado para apoyar a Pemex, el Gobierno podría dar recursos para asegurar su reembolso.

“El Presupuesto para 2026 incluye nuevamente recursos para el servicio de la deuda de Pemex, y prevemos que la compañía continúe reportando pérdidas operativas. Proyectamos que el flujo de efectivo libre negativo de Pemex promedie 7 mil millones de dólares anuales entre 2026 y 2029, lo que mantiene su necesidad de apoyo gubernamental”, explicó.

“La evaluación crediticia del país también depende de una mayor claridad sobre la necesidad de apoyo soberano a Pemex y el ritmo de la consolidación fiscal en el Presupuesto preliminar de 2027”.

Destacó que los resultados de las finanzas públicas del país en 2025 muestran que la consolidación fiscal avanzó más lentamente de lo proyectado por las autoridades, con un déficit público del 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), debido a que las transferencias a Pemex restringen la flexibilidad del gasto.

“El fuerte crecimiento de los ingresos y los recortes en varias categorías de gasto fueron contrarrestados por un importante apoyo a Pemex, lo que limitó el ajuste fiscal y contribuyó a que la deuda del Gobierno aumentara a casi 50 por ciento del PIB en 2025, desde el 40 por ciento en 2023”, mencionó.

“El débil crecimiento y las necesidades de Pemex dificultan la reducción del déficit a niveles que estabilicen la deuda, la cual se proyecta que aumente hacia el 55 por ciento del PIB para finales de la década”.

La deuda neta del Gobierno federal se ubicó en 48.2 por ciento del PIB al cierre de 2025, mientras que la deuda pública amplia se situó en 52.6 por ciento del PIB.