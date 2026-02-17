Sheinbaum confirma que Nadia López es la nueva directora de Materiales Educativos de la SEP

México
/ 17 febrero 2026
    Sheinbaum confirma que Nadia López es la nueva directora de Materiales Educativos de la SEP
    Agregó que se pueden enriquecer, entre otras cosas, “Mujeres en la Historia”, y algunos otros temas. ESPECIAL
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Mencionó que es una mujer preparada, que además es indígena, y dijo que estuvieron de acuerdo varios, ya que hicieron una consulta de su perfil

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum habló de la nueva Directora de Materiales Educativos de la SEP, Nadia López García.

Mencionó que es una mujer preparada, que además es indígena, y dijo que estuvieron de acuerdo varios, ya que hicieron una consulta de su perfil. Y ella se encargará del tema.

“No es un planteamiento de rehacer. Eso tiene que quedar muy claro. Porque cuando ocurrió esto y fue de mala manera, de solicitar a Marx Arriaga, que pudiera ceder su espacio. Se vino una campaña de que por fin van a cambiar los libros de texto, y la nueva Escuela Mexicana ya no va a existir, “y si lo dijimos, los textos están mal hechos”. Nada que ver. Los libros de texto están bien hechos, Marx Arriaga hizo un excelente trabajo, ahora todo se puede enriquecer”, expresó.

Agregó que se pueden enriquecer, entre otras cosas, “Mujeres en la Historia” y algunos otros temas que pueden enriquecer.

Apuntó que la base no va a cambiar, y eso es muy importante ya que reiteró que no están modificando la esencia de los libros de texto, sino sencillamente enriquecerlos.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

