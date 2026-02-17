Sheinbaum confirma que Nadia López es la nueva directora de Materiales Educativos de la SEP

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum habló de la nueva Directora de Materiales Educativos de la SEP, Nadia López García.

Mencionó que es una mujer preparada, que además es indígena, y dijo que estuvieron de acuerdo varios, ya que hicieron una consulta de su perfil. Y ella se encargará del tema.

“No es un planteamiento de rehacer. Eso tiene que quedar muy claro. Porque cuando ocurrió esto y fue de mala manera, de solicitar a Marx Arriaga, que pudiera ceder su espacio. Se vino una campaña de que por fin van a cambiar los libros de texto, y la nueva Escuela Mexicana ya no va a existir, “y si lo dijimos, los textos están mal hechos”. Nada que ver. Los libros de texto están bien hechos, Marx Arriaga hizo un excelente trabajo, ahora todo se puede enriquecer”, expresó.