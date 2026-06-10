Demandan a TV Azteca por préstamo fraudulento de 290 mdd en EU

“Cinco semanas antes de promover su concurso, TV Azteca negoció un préstamo de hasta 290 millones de dólares con Alter Bank Limited, un ‘banco internacional’ de Santa Lucía, conectado a casos previos de actividad criminal y transferencias fraudulentas ”, acusaron los acreedores en una demanda presentada el 2 de junio ante la corte federal en Miami.

Los acreedores de TV Azteca en Nueva York acusaron a la empresa de orquestar un préstamo fraudulento de 290 millones de dólares con un “banco alternativo” de la isla caribeña de Santa Lucía, poco antes de solicitar su concurso mercantil en México.

"Nuestra investigación sugiere que Alter Bank carecía de los fondos para hacer un préstamo de esa magnitud por sí mismo, y TV Azteca repetidamente ha intentado ocultarnos información sobre el préstamo. La evidencia disponible sugiere que el préstamo de Alter Bank puede ser una transferencia fraudulenta" , agregó.

La empresa de Ricardo Salinas Pliego le dio al crédito de Alter Bank la primera preferencia sobre todas sus demás deudas, incluidos los 630 millones de dólares que deben a los tenedores de la deuda emitida en Nueva York, la cual dejó de pagar en 2021.

Incluso en la demanda en Miami, los acreedores pidieron a la corte emplazar a seis directivos de Alter Bank que residen en Florida, para que declaran y entreguen documentos sobre el préstamo, que fue pactado en enero con vencimiento en julio. Según la demanda, en Santa Lucía el banco solo tiene una oficina con tres empleados.

Esta información fue presentada ante la jueza de la Ciudad de México que lleva el concurso mercantil, en el cual está a punto de ser notificada la sentencia para iniciar la etapa de conciliación, con el objetivo de que no se reconozca el crédito con Alter Bank.