Demandan a TV Azteca por préstamo fraudulento de 290 mdd en EU

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    Demandan a TV Azteca por préstamo fraudulento de 290 mdd en EU
    Los demandantes alertaron que TV Azteca infló sus pasivos un 147% y transfirió sus valiosas concesiones a una filial para evadir sus obligaciones financieras. ARCHIVO
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Acreedores de Nueva York demandan a TV Azteca por préstamo fraudulento de 290 mdd con un banco fantasma del Caribe para evadir deudas.

Los acreedores de TV Azteca en Nueva York acusaron a la empresa de orquestar un préstamo fraudulento de 290 millones de dólares con un “banco alternativo” de la isla caribeña de Santa Lucía, poco antes de solicitar su concurso mercantil en México.

“Cinco semanas antes de promover su concurso, TV Azteca negoció un préstamo de hasta 290 millones de dólares con Alter Bank Limited, un ‘banco internacional’ de Santa Lucía, conectado a casos previos de actividad criminal y transferencias fraudulentas”, acusaron los acreedores en una demanda presentada el 2 de junio ante la corte federal en Miami.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-tlachinollan-y-red-tdt-campana-de-desprestigio-contra-normalistas-de-ayotzinapa-en-guerrero-BJ21281918

"Nuestra investigación sugiere que Alter Bank carecía de los fondos para hacer un préstamo de esa magnitud por sí mismo, y TV Azteca repetidamente ha intentado ocultarnos información sobre el préstamo. La evidencia disponible sugiere que el préstamo de Alter Bank puede ser una transferencia fraudulenta" , agregó.

La empresa de Ricardo Salinas Pliego le dio al crédito de Alter Bank la primera preferencia sobre todas sus demás deudas, incluidos los 630 millones de dólares que deben a los tenedores de la deuda emitida en Nueva York, la cual dejó de pagar en 2021.

Incluso en la demanda en Miami, los acreedores pidieron a la corte emplazar a seis directivos de Alter Bank que residen en Florida, para que declaran y entreguen documentos sobre el préstamo, que fue pactado en enero con vencimiento en julio. Según la demanda, en Santa Lucía el banco solo tiene una oficina con tres empleados.

Esta información fue presentada ante la jueza de la Ciudad de México que lleva el concurso mercantil, en el cual está a punto de ser notificada la sentencia para iniciar la etapa de conciliación, con el objetivo de que no se reconozca el crédito con Alter Bank.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vicealmirante-manuel-farias-laguna-envia-nueva-carta-y-acusa-que-en-morena-estan-los-verdaderos-culpables-HJ21280676

Los acreedores también acusaron a la empresa de transferir sus concesiones de radiodifusión —su activo más valioso— a Televisión Azteca III, una filial creada en 2019 que no está entre las obligadas a pagar la deuda en Nueva York .

TV Azteca anexó a su petición de concurso —hasta ahora no conocida públicamente— una lista de mil 970 deudas que suman 23 mil 345 millones de pesos, un 147 por ciento más que los 9 mil 449 millones que debían al cierre de 2022.

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