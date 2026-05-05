Denominan a AliBien como el nuevo ‘barril sin fondo’ tras pérdidas de 22 mil mdp

Luego de los escándalos de corrupción del sexenio pasado, el actual Gobierno ordenó extinguir a Segalmex para fusionarlo en AliBien, que es el nuevo encargado del programa de compras agrícolas subsidiadas con precios de garantía para su venta en tiendas Diconsa.

Alimentación para el Bienestar ( AliBien ), órgano creado en este sexenio para reemplazar a Segalmex, sigue siendo un “barril sin fondo” para el erario federal.

En 2025, AliBien perdió 973 millones de pesos, pese a que recibió un subsidio de 2 mil 560 millones de pesos del Gobierno para cubrir su déficit de operación. A estas alturas, la decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador de revivir el modelo de precios de garantía —operado originalmente por el Conasupo en los sexenios del PRI— ha significado una pérdida acumulada de más de 22 mil millones de pesos, según el dictamen externo a los estados financieros de la entidad.

“Al 31 de diciembre de 2025, AliBien tiene pérdidas acumuladas netas de 22 mil 268 millones 330 mil pesos, y ha perdido más de las dos terceras partes de su capital social, lo que de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles podría ser causa de disolución de la entidad a solicitud de algún tercero interesado” , advirtió el auditor externo De Anda, Torres, Gallardo.

“Dada la función social de la entidad, esta ha sido habitualmente apoyada por el Gobierno federal con recursos fiscales, por lo que la continuidad de sus operaciones como entidad en funcionamiento depende de que estos apoyos le sigan siendo proporcionados” , agregó.

El subsidio para operación se redujo en 2024 y 2025, luego de que en años anteriores fue tan alto que llegó a generar “ganancias”; es decir, un resultado neto positivo que, en realidad, era artificial.