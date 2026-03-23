Denuncia Fundación Politécnico a Director del IPN ante la FGR por desvío de 12.5 mdp

La Fundación Politécnico interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, por presunto peculado, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones. La acusación señala que el directivo, junto con otros funcionarios de la institución, constituyó la asociación civil “Patronato Corazón Guinda y Blanco” para desviar recursos que originalmente estaban destinados a la Fundación para financiar becas, proyectos y servicios esenciales.

Según la demanda presentada el pasado 11 de marzo, Reyes Sandoval ordenó que los donativos derivados de las cuotas estudiantiles y los rendimientos financieros de la tarjeta de afiliación IPN-BBVA, desarrollada por la Fundación, se transfirieran a la nueva asociación. La Fundación alertó que este movimiento afecta directamente el patrimonio con el que se solventan 88 convenios específicos de apoyo a la comunidad politécnica. “La conducta del director general ha sido arbitraria, ilícita e ilegal”, establece la demanda interpuesta por la Fundación. “(Además) se desconoce si la razón social Patronato Corazón Guinda y Blanco AC tiene el carácter de donataria autorizada”. De acuerdo con la denuncia, el esquema de envío incluye el “rebate” o comisión de la tarjeta bancaria IPN. Actualmente existen 200 mil plásticos activos, lo que genera un ingreso mensual de 12.5 millones de pesos que ahora son captados por “Patronato Corazón Guinda y Blanco”. Además, la Fundación solicitó investigar a la empresa Informática Integral de Hidalgo SA de CV, presuntamente vinculada a los mismos directivos, a la cual se estaría obligando a los alumnos a depositar sus cuotas de inscripción.

El conflicto comenzó desde julio de 2025, cuando Reyes Sandoval suspendió el convenio de colaboración con la Fundación. Aunque en noviembre de ese año se presentaron las primeras denuncias, estas fueron retiradas tras una reunión el 4 de diciembre, luego de que el director general admitió que la cancelación del convenio fue un “error” y se comprometió a restablecerlo. Sin embargo, ante el incumplimiento del acuerdo, la Fundación reactivó la vía legal. “Con fecha de 11 de marzo, volvimos a presentar una nueva demanda penal ante la FGR en contra de Arturo Reyes, toda vez que se considera que está desplegando conductas posiblemente constitutivas de delito en perjuicio de la Fundación Politécnico y, por consiguiente, de la comunidad politécnica, dentro de las que se destacan los delitos de: peculado, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y los demás que integre la Fiscalía” ,agrega la demanda.

Llevan el caso con Buenrostro Egresados del IPN se reunieron este viernes con Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno , para denunciar irregularidades del director Arturo Reyes Sandoval. Acusaron el uso ilegal del Patronato Corazón Blanco y Guinda, exigiendo transparencia institucional.

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