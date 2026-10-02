Denuncian agresiones contra dos periodistas durante marcha del 2 de octubre en CDMX
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Iván Ortiz, de El Sol de México, y Mario Marlo, de SomoselMedio, denunciaron golpes y el retiro de sus equipos mientras cubrían los hechos en las inmediaciones del Metro Tlatelolco
La marcha por el 58 aniversario del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México comenzó con momentos de tensión en las inmediaciones del Metro Tlatelolco, donde dos periodistas denunciaron haber sido agredidos mientras realizaban la cobertura de los acontecimientos.
Los comunicadores afectados son Iván Ortiz, reportero de El Sol de México, y Mario Marlo, del medio digital SomoselMedio. Ambos señalaron que les fueron retirados equipos con los que documentaban los hechos.
AGRESIÓN CONTRA IVÁN ORTIZ
De acuerdo con el testimonio de Iván Ortiz, la primera agresión ocurrió cuando se aproximó para documentar un enfrentamiento entre estudiantes y elementos de seguridad en la zona de Tlatelolco.
El periodista afirmó que fue golpeado mientras intentaba registrar lo que ocurría y que posteriormente le quitaron su teléfono celular, una mochila que contenía una computadora portátil y una maleta.
Ortiz también señaló que durante el incidente participaron personas vestidas de negro y con el rostro cubierto. El reportero denunció que la agresión ocurrió mientras cumplía con su labor informativa durante la movilización.
MARIO MARLO DENUNCIA RETIRO DE SU EQUIPO
Otro caso ocurrió afuera de la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro, donde el periodista Mario Marlo, de SomoselMedio, documentaba los enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Según el reporte del medio, elementos de seguridad le retiraron el teléfono celular con el que grababa los acontecimientos. También se han difundido denuncias sobre el retiro de equipos y teléfonos de otras personas que registraban lo ocurrido en la zona.
La Red Rompe el Miedo señaló durante la jornada que había registrado presunto uso excesivo de la fuerza, encapsulamientos e intimidaciones contra periodistas y estudiantes, y pidió a las autoridades respetar los protocolos de actuación durante las protestas.
SSC INVESTIGA LA AGRESIÓN
Ante la denuncia relacionada con Iván Ortiz, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que su Dirección General de Asuntos Internos y su Dirección General de Derechos Humanos ya recaban información para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
La dependencia indicó además que personal de la SSC estableció contacto con el periodista y le ofreció orientación para presentar la denuncia correspondiente.
Hasta el momento, la información oficial difundida por la dependencia se refiere a la investigación de la agresión denunciada contra un reportero. No se ha informado de manera oficial sobre una investigación específica relacionada con el caso de Mario Marlo.
ENFRENTAMIENTOS EN TLATELOLCO
Los señalamientos contra periodistas ocurrieron en medio de enfrentamientos entre policías y algunos manifestantes antes del inicio de la marcha hacia el Zócalo.
La SSC reportó además daños en la estación Tlatelolco, donde personas encapuchadas rompieron vidrios y lanzaron cohetones. Tras estos hechos, elementos de seguridad realizaron revisiones y aseguraron cadenas, palos, cuetones y martillos, de acuerdo con información de la dependencia.
Las circunstancias y responsabilidades relacionadas con las agresiones denunciadas contra los periodistas deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.