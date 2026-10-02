Denuncian agresiones contra dos periodistas durante marcha del 2 de octubre en CDMX

La marcha por el 58 aniversario del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México comenzó con momentos de tensión en las inmediaciones del Metro Tlatelolco, donde dos periodistas denunciaron haber sido agredidos mientras realizaban la cobertura de los acontecimientos.

Los comunicadores afectados son Iván Ortiz, reportero de El Sol de México, y Mario Marlo, del medio digital SomoselMedio. Ambos señalaron que les fueron retirados equipos con los que documentaban los hechos.

AGRESIÓN CONTRA IVÁN ORTIZ

De acuerdo con el testimonio de Iván Ortiz, la primera agresión ocurrió cuando se aproximó para documentar un enfrentamiento entre estudiantes y elementos de seguridad en la zona de Tlatelolco.

El periodista afirmó que fue golpeado mientras intentaba registrar lo que ocurría y que posteriormente le quitaron su teléfono celular, una mochila que contenía una computadora portátil y una maleta.

Ortiz también señaló que durante el incidente participaron personas vestidas de negro y con el rostro cubierto. El reportero denunció que la agresión ocurrió mientras cumplía con su labor informativa durante la movilización.

MARIO MARLO DENUNCIA RETIRO DE SU EQUIPO

Otro caso ocurrió afuera de la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro, donde el periodista Mario Marlo, de SomoselMedio, documentaba los enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Según el reporte del medio, elementos de seguridad le retiraron el teléfono celular con el que grababa los acontecimientos. También se han difundido denuncias sobre el retiro de equipos y teléfonos de otras personas que registraban lo ocurrido en la zona.