Marchan para conmemorar el 58 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre en Tlatelolco; encapuchados vandalizan negocios

CDMX.- Cientos de personas de distintas edades, muchas de ellas estudiantes, se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, para conmemorar el 58 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. Desde las 15:00 horas, los manifestantes comenzaron a llegar desde distintos puntos de la Ciudad de México y el área metropolitana. Algunos lo hicieron en pequeños grupos y otros, sobre todo alumnos de preparatorias y CCH de la UNAM, en contingentes más numerosos.

La mayoría utilizó el Metro y llegó a la estación Tlatelolco. Algunos de los contingentes salieron de diversas facultades y las Islas de Ciudad Universitaria rumbo a la estación Copilco. De ahí salieron estudiantes e integrantes de distintos colectivos, algunos de los cuales llevaban aerosoles para hacer pintas y otros objetos con los que comenzaron a vandalizar el mobiliario urbano.

ENCAPUCHADOS VANDALIZAN NEGOCIOS Personas encapuchadas golpean vallas de establecimientos y realizan pintas en los primeros minutos de la salida de la marcha en conmemoración de la matanza del 68. Sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de la Calle Sol, Colonia Guerrero, integrantes del llamado “Bloque Negro” rompieron la protección de metal de una tienda de autoservicio.

Algunos de los encapuchados ingresaron a la sucursal y comenzaron a sacar parte de la mercancía hacia el contingente que se encontraba al exterior. Hechos similares se reportaron en una tienda de pinturas sobre la misma vialidad, así como un supermercado en la esquina de Eje Central y la calle Violeta. En esta parte del trayecto, que llegará hasta el Zócalo Capitalino, hay personal de la Secretaría de Gobierno y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).