Marchan para conmemorar el 58 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre en Tlatelolco; encapuchados vandalizan negocios

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Marchan para conmemorar el 58 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre en Tlatelolco; encapuchados vandalizan negocios
    La movilización conmemoró el 58 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. Cuartoscuro

Personas encapuchadas golpearon vallas de establecimientos y realizaron pintas en los primeros minutos de la marcha

CDMX.- Cientos de personas de distintas edades, muchas de ellas estudiantes, se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, para conmemorar el 58 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Desde las 15:00 horas, los manifestantes comenzaron a llegar desde distintos puntos de la Ciudad de México y el área metropolitana. Algunos lo hicieron en pequeños grupos y otros, sobre todo alumnos de preparatorias y CCH de la UNAM, en contingentes más numerosos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierte-pt-a-morena-que-analiza-otros-escenarios-para-la-eleccion-de-2027-JB23883039

La mayoría utilizó el Metro y llegó a la estación Tlatelolco. Algunos de los contingentes salieron de diversas facultades y las Islas de Ciudad Universitaria rumbo a la estación Copilco.

De ahí salieron estudiantes e integrantes de distintos colectivos, algunos de los cuales llevaban aerosoles para hacer pintas y otros objetos con los que comenzaron a vandalizar el mobiliario urbano.

ENCAPUCHADOS VANDALIZAN NEGOCIOS

Personas encapuchadas golpean vallas de establecimientos y realizan pintas en los primeros minutos de la salida de la marcha en conmemoración de la matanza del 68.

Sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de la Calle Sol, Colonia Guerrero, integrantes del llamado “Bloque Negro” rompieron la protección de metal de una tienda de autoservicio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-en-huauchinango-puebla-dos-cuerpos-podrian-ser-trabajadores-de-cfe-desaparecidos-en-junio-EB23882789

Algunos de los encapuchados ingresaron a la sucursal y comenzaron a sacar parte de la mercancía hacia el contingente que se encontraba al exterior.

Hechos similares se reportaron en una tienda de pinturas sobre la misma vialidad, así como un supermercado en la esquina de Eje Central y la calle Violeta.

En esta parte del trayecto, que llegará hasta el Zócalo Capitalino, hay personal de la Secretaría de Gobierno y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bloqueos
estudiantes
marchas

Localizaciones


CDMX
Tlatelolco

Personajes


Clara Brugada
Pablo Vázquez Camacho

Organizaciones


CCH
SSC
UNAM

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
No hagan humor

No hagan humor
Esta nueva tragedia escolar deja en evidencia problemas estructuras que influyen en la sociedad coahuilense.

Barbarie en secundaria de Torreón exige trabajo de todos
“¿Qué pasa con una empresa familiar cuando muere su fundador?”, plantea Whitepaper como punto de partida del episodio.

Herencias que se convierten en pleitos: cinco grandes empresas enfrentan el problema de la sucesión
El gobierno federal prepara nuevas acciones de seguridad escolar y vigilancia digital tras el ataque ocurrido en una escuela de Torreón, Coahuila.

Harfuch anuncia acciones del Gobierno tras la barbarie en escuela de Torreón
Los hechos no están relacionados entre sí, pero juntos dibujan una semana especialmente complicada para las comunidades escolares.

Violencia golpea a escuelas de México en una semana marcada por ataques, armas y amenazas
Publicaciones previas al ataque en una secundaria de Torreón muestran frases y símbolos asociados con comunidades incel y la glorificación de agresores.

¿Qué es +6 -0?... el lenguaje incel que usaron ‘Los Cuates’ en redes previo al ataque en secundaria de Torreón
Olivier Martinez acusó a Halle Berry de agredir físicamente a su hijo Maceo, de 12 años, y pidió la custodia exclusiva.

Acusan a Halle Berry de ahorcar a su hijo de 12 años; exmarido exige la custodia completa
México y Estados Unidos reanudan su histórica rivalidad en Glendale, con Rafael Márquez en busca de su primera victoria al frente del Tricolor.

México vs Estados Unidos: el Clásico de Concacaf pone a prueba a Rafa Márquez ante un USMNT encendido