Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por triunfo en partido inaugural del Mundial 2026

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    Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por triunfo en partido inaugural del Mundial 2026
    la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al encuentro y felicitó a la Selección Mexicana por su victoria ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. GOBIERNO DE MÉXICO

“Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”, expresó la mandataria del triunfo en el debut del Tricolor

Luego de ver la justa deportiva en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al encuentro y felicitó a la Selección Mexicana por su victoria ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó: “¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”, luego del triunfo en el debut del Tricolor en el Mundial que se desarrolla por tercera vez en el país, junto a Estados Unidos y Canadá.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/video-entre-porras-y-emocion-sheinbaum-disfruta-del-arranque-del-mundial-2026-en-la-gustavo-a-madero-cdmx-EB21317416

¿DÓNDE VIO SHEINBAUM A MÉXICO VS. SUDÁFRICA?

Sheinbaum siguió el encuentro desde el deportivo ubicado en la GAM, donde celebró los goles de Julián Quiñones al minuto 9 y de Raúl Jiménez al 67, anotaciones que dieron a México el triunfo en el arranque de la justa mundialista organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Este marcador pone a la Selección en el liderazgo del grupo.

Sheinbaum con la camisa puesta de la Selección Mexicana con el número 26 aprovechó mientras comenzaba el partido, para saludar a los simpatizantes, así como para hablar con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, y el alcalde de la GAM, Janecarlo Lozano Reynoso.

https://vanguardia.com.mx/show/encabezan-shakira-belinda-j-balvin-y-mana-colorida-y-musical-ceremonia-de-inauguracion-del-mundial-de-la-fifa-FB21312263

Su presencia en el espacio público fue compartida por el Gobierno de México y por la propia mandataria a través de sus redes sociales, donde se difundieron imágenes del ambiente que se vivió durante el encuentro.

La publicación oficial del Gobierno de México destacó que Sheinbaum vivió el encuentro “en compañía del pueblo”, resaltando el ambiente de convivencia generado durante la transmisión del partido.

Por su parte, la mandataria compartió un breve mensaje en sus redes sociales acompañado de un video grabado desde el recinto: “Desde el Deportivo Hermanos Galeana en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México!”.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-rompe-la-historia-vence-a-sudafrica-y-logra-su-primer-triunfo-en-un-partido-inaugural-de-mundial-FB21317525

¿POR QUÉ SHEINBAUM NO ASISTIÓ A LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL?

Desde el año pasado, a presidenta Sheinbaum confirmó que no asistiría a la inauguración del Mundial de Futbol FIFA 2026, la cual se realizó en el Estadio Banorte.

En mayo, la jefa del Ejecutivo federal regaló su boleto a Yolett Cervantes, una joven de 21 años originaria de Tlaquilpa, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, tras ganar un concurso en el que mostró sus habilidades futbolísticas.

Mientras que el pase correspondiente a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue obtenido por Brianna Ameli Medina Cortés, representante de Iztapalapa.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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