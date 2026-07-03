Rechaza Sheinbaum una mala negociación del T-MEC

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su gobierno haya tenido responsabilidad en la decisión de Estados Unidos de no renovar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por un plazo de 16 años y, en su lugar, realizar revisiones anuales. “Ahora hay una crítica de que supuestamente se negoció mal con Estados Unidos. Es absolutamente falso, porque... ¿Y Canadá? Como si fuera una responsabilidad en México. ¿Y entonces Canadá? Porque está, pues, incluso en condiciones todavía de mayor desventaja que la que tenemos nosotros en este momento. Es una visión del Gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo”, sostuvo en su mañanera.

Sheinbaum respondió sobre la reunión que tuvo con empresarios ayer en Palacio Nacional, tras la decisión de Estados Unidos. El T-MEC seguirá vigente 10 años más, siempre y cuando ningún país decida retirarse, pero con revisiones anuales, por lo que se ha advertido de la gravedad de la incertidumbre para los inversionistas.

FUE DECISIÓN DE EU: CSP La presidenta insistió en que la falta de renovación por 16 años fue una decisión de Estados Unidos y que su revisión anual durante los 10 años que le restan se acordó en la última renovación como alternativa a la falta de acuerdo a largo plazo. “Coincidimos, Canadá y nosotros, que ha sido muy bueno para los tres países. El país que está poniendo estas condiciones es Estados Unidos. Y ha hablado sobre todo de ampliar las reglas de origen. Es decir, que se fabrique más en la región y no que estemos importando de otras regiones del mundo. Esa es esencialmente la mayor parte de la discusión que se está planteando en torno a estas revisiones”, dijo.

Sheinbaum confió en que la primera revisión del Tratado sea benéfica para el país. “Va a ser muy determinante, y ya vamos muy avanzados, muy, muy avanzados. No es que inicien las conversaciones ahora, sino que ya llevamos bastante tiempo de avance. Somos optimistas en el T-MEC y en esta revisión particularmente que viene, y decirle a todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, nacionales y extranjeros que hay certidumbre para invertir en México y que el tratado se mantiene”, sostuvo.

REVISIÓN ANUAL DEL PACTO La mandataria indicó que en la reunión de ayer se analizó cómo mejorar el Programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) para impulsar el comercio exterior. Estados Unidos anunció el miércoles que no renovará de manera automática la vigencia del T-MEC, sino revisar anualmente el pacto hasta 2036, el proceso que se seguirá queda pendiente por definirse.

El Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, afirmó que la Administración Trump no estaba dispuesta a aprobar el Tratado “sin más”. “Creemos que existen problemas sustanciales”, declaró Greer en una entrevista, y se necesitan varios cambios para corregir los desequilibrios.

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