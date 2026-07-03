$!El caso Agronitrogenados y la investigación que derivó en la detención de Gilda ‘N’

La detención de Gilda Susana “N”, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, volvió a colocar en el centro de la atención pública el caso Agronitrogenados, una de las investigaciones por presuntos actos de corrupción más relevantes relacionadas con la administración de la empresa productiva del Estado. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Gilda Susana “N” fue detenida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por agentes de la dependencia, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la institución, la mujer es investigada por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al considerar que presuntamente fungió como prestanombres de una empresa para encubrir actos de corrupción y triangular recursos relacionados con el caso Agronitrogenados. Según la FGR, las investigaciones señalan que Gilda Susana “N” habría recibido transferencias millonarias provenientes de una empresa vinculada con Alonso Ancira Elizondo, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), además de convertirse en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos realizada por su hermano Emilio Lozoya Austin. La autoridad federal sostiene que los recursos investigados carecen de una justificación económica o comercial válida y formarían parte de un esquema de triangulación financiera presuntamente relacionado con hechos de corrupción. La Fiscalía precisó que la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, la cual determinará su situación jurídica. Asimismo, recordó que toda persona se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por un órgano jurisdiccional.

¿QUÉ ES EL ‘CASO AGRONITROGENADOS’? El caso Agronitrogenados se originó por la compra, realizada por Pemex durante la administración de Emilio Lozoya Austin, de una planta de fertilizantes propiedad de Altos Hornos de México. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, en 2012 Alonso Ancira presuntamente entregó cerca de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya cuando éste aún no asumía formalmente la dirección general de Pemex, con el propósito de que favoreciera posteriormente a AHMSA mediante la adquisición de la planta. En diciembre de 2013, ya como director de Pemex, Lozoya presentó la propuesta para adquirir Agronitrogenados. Según las investigaciones, la planta se encontraba en condiciones de deterioro y tenía un valor estimado de aproximadamente 58 millones de dólares; sin embargo, Pemex concretó la compra por alrededor de 257 millones de dólares, diferencia que dio origen a las investigaciones por un presunto sobreprecio.

LAS INVESTIGACIONES CONTRA EMILIO LOZOYA Y ALONSO ANCIRA COMENZARON TRAS DENUNCIAS Y REPORTAJES El caso tomó mayor relevancia pública en agosto de 2018, cuando Quinto Elemento Lab publicó un reportaje en el que expuso presuntas irregularidades en la adquisición de Agronitrogenados. Posteriormente, el 5 de marzo de 2019, Pemex presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por las presuntas irregularidades detectadas en la operación. Meses después, el 23 de mayo de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso otra denuncia relacionada con los mismos hechos. Como resultado de las investigaciones, el 25 de mayo de ese mismo año fueron libradas órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo. El 8 de junio de 2019, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó información en la que señalaba que un directivo de AHMSA adquirió, en representación de la esposa de Lozoya, una residencia de lujo ubicada en Ixtapa con un valor cercano a 1.9 millones de dólares. LA RUTA JUDICIAL DE ALONSO ANCIRA Alonso Ancira fue detenido el 28 de mayo de 2019 en Palma de Mallorca, España. Posteriormente obtuvo su libertad provisional tras el pago de una fianza, mientras México solicitaba formalmente su extradición el 25 de julio de ese año. En noviembre de 2020, la Audiencia Nacional de España rechazó los recursos promovidos por la defensa del empresario y autorizó su entrega a las autoridades mexicanas. Ancira fue extraditado a México el 3 de febrero de 2021 y una semana después fue vinculado a proceso. El 19 de abril de ese mismo año recuperó su libertad luego de firmar un acuerdo reparatorio con Pemex mediante el cual se comprometió a pagar más de 200 millones de dólares para reparar el daño ocasionado por la operación. Como consecuencia del acuerdo, el proceso penal quedó suspendido. Sin embargo, la Fiscalía informó posteriormente que Ancira incumplió el último pago establecido en dicho convenio, por lo que en 2025 anunció la reactivación del procedimiento penal en su contra. En junio de 2026, el empresario fue ubicado en San Antonio, Texas, donde reside actualmente, mientras continúa vigente una orden de captura emitida desde enero de 2024.

EL PROCESO JUDICIAL CONTRA EMILIO LOZOYA Emilio Lozoya Austin fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, España.Tras su captura, las autoridades mexicanas solicitaron formalmente su extradición el 24 de marzo de ese mismo año, procedimiento que fue autorizado por la justicia española el 6 de julio de 2020. Ya en México, el exdirector de Pemex fue vinculado a proceso el 28 de julio de 2020 por el caso Agronitrogenados. En esa primera etapa enfrentó el proceso en libertad bajo medidas cautelares, entre ellas la entrega de su pasaporte y el uso de un brazalete electrónico. No obstante, el 10 de octubre de 2021 fue fotografiado en un restaurante de lujo en la Ciudad de México, situación que motivó que un juez modificara sus medidas cautelares. El 3 de noviembre de ese año se le impuso prisión preventiva. Posteriormente, el 5 de enero de 2022, la Fiscalía presentó formalmente la acusación en su contra por los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Días después, el 22 de enero de 2022, un juez revocó la prisión preventiva. Las audiencias intermedias del proceso fueron aplazadas en diversas ocasiones hasta que, el 31 de agosto de 2023, un juez suspendió el procedimiento relacionado con Agronitrogenados al considerar que Lozoya también resultaba beneficiario del acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira. La resolución judicial estableció que el pago de aproximadamente 216 millones de dólares realizado por Ancira beneficiaba también al exdirector de Pemex conforme a criterios emitidos por tribunales federales. Tras esta determinación, Lozoya dejó de enfrentar cargos por el caso Agronitrogenados y únicamente continuó sujeto al proceso penal relacionado con el caso Odebrecht. ¿QUÉ PAPEL ATRIBUYE LA FGR A GILDA ‘N’? De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Gilda Susana “N” presuntamente participó en operaciones relacionadas con la triangulación de recursos investigados en el caso Agronitrogenados. La institución sostiene que la mujer habría recibido transferencias bancarias provenientes de una empresa vinculada a Alonso Ancira y posteriormente se convirtió en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos realizada por Emilio Lozoya sobre una cuenta bancaria abierta en Suiza a través de una presunta empresa fachada. Según la FGR, estos recursos habrían sido utilizados para financiar la compra de un inmueble cuya extinción de dominio ya fue decretada mediante sentencia definitiva. La Fiscalía considera que dichas operaciones podrían constituir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, motivo por el cual solicitó y obtuvo la orden de aprehensión cumplimentada recientemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las investigaciones continúan y será la autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica de Gilda Susana “N”, en apego al principio de presunción de inocencia y al debido proceso.

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