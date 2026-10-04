Denuncian privatización de playa en Bahía de Kino por fiesta privada

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    Denuncian privatización de playa en Bahía de Kino por fiesta privada
    Escenario montado en playa de bahía de kino, en Sonora. X
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    Escenario montado en playa de bahía de kino, en Sonora. X
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    Escenario montado en playa de bahía de kino, en Sonora. X

Vecinos señalan que se instaló un escenario sin permisos en Hermosillo, bloqueando el acceso a viviendas y la zona pública.

Vecinos de Bahía de Kino, en Sonora, denunciaron el acaparamiento y bloqueo de la playa pública por la instalación de un escenario para un evento privado. La infraestructura fue colocada frente a la zona de viviendas para celebrar una fiesta de quince años, restringiendo el paso a residentes y visitantes.

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El montaje del escenario provocó la molestia de los habitantes de la zona costera. Los inconformes señalaron que las estructuras no solo privatizan un tramo de la playa, sino que impiden la entrada y salida libre de sus residencias. Ante esta situación, cuestionaron a las autoridades locales por permitir la ocupación sin contar con los permisos correspondientes.

La privatización irregular de las playas es un problema constante en las costas de Sonora. Agrupaciones ciudadanas y reportes locales han señalado repetidamente la colocación de carpas, cercas y eventos privados que impiden el libre tránsito en Bahía de Kino, vulnerando el derecho de la población al uso de los espacios públicos.

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Las leyes en México establecen que las playas son bienes nacionales de libre acceso. Ningún particular o empresa puede apropiarse de la zona costera ni restringir el paso de las personas sin una concesión o autorización federal explícita otorgada por las autoridades ambientales.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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