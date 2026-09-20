Depresión Tropical 17-E podría ser huracán categoría 3 en Guerrero

La Depresión Tropical 17-E se fortaleció en las aguas del Océano Pacífico y avanza rápidamente hacia las costas del sur de México . Las autoridades meteorológicas piden a la población mantenerse alerta ante el riesgo de que el fenómeno evolucione a huracán categoría 3.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el centro del sistema se localiza al sur de las costas de Michoacán y Colima. De acuerdo con los pronósticos, el fenómeno ganará fuerza gradualmente durante el inicio de la semana hasta alcanzar su máxima potencia hacia el día miércoles frente al estado de Guerrero.

¿CUÁLES SERÁN LOS ESTADOS AFECTADOS Y LAS ZONAS DE RIESGO?

Lluvias muy fuertes a intensas afectarán el litoral del Pacífico en los próximos días. Aunque el punto más cercano impactará en Guerrero, la amplia circulación de la depresión tropical generará mal tiempo en:

Guerrero: Alerta máxima por oleaje elevado, vientos potentes e inundaciones costeras.

Michoacán y Colima: Lluvias intensas con riesgo de encharcamientos graves y deslaves en zonas montañosas.

Jalisco: Precipitaciones fuertes e incremento en la marea a lo largo de su franja costera.