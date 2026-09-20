Depresión Tropical 17-E podría ser huracán categoría 3 en Guerrero

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    Depresión Tropical 17-E podría ser huracán categoría 3 en Guerrero
    Depresión Tropical 17-E podría ser huracán categoría 3 en el estado de Guerrero, según datos de la SMN CONAGUA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la intensificación del sistema frente a costas mexicanas para este miércoles.

La Depresión Tropical 17-E se fortaleció en las aguas del Océano Pacífico y avanza rápidamente hacia las costas del sur de México. Las autoridades meteorológicas piden a la población mantenerse alerta ante el riesgo de que el fenómeno evolucione a huracán categoría 3.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el centro del sistema se localiza al sur de las costas de Michoacán y Colima. De acuerdo con los pronósticos, el fenómeno ganará fuerza gradualmente durante el inicio de la semana hasta alcanzar su máxima potencia hacia el día miércoles frente al estado de Guerrero.

¿CUÁLES SERÁN LOS ESTADOS AFECTADOS Y LAS ZONAS DE RIESGO?

Lluvias muy fuertes a intensas afectarán el litoral del Pacífico en los próximos días. Aunque el punto más cercano impactará en Guerrero, la amplia circulación de la depresión tropical generará mal tiempo en:

Guerrero: Alerta máxima por oleaje elevado, vientos potentes e inundaciones costeras.

Michoacán y Colima: Lluvias intensas con riesgo de encharcamientos graves y deslaves en zonas montañosas.

Jalisco: Precipitaciones fuertes e incremento en la marea a lo largo de su franja costera.

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INTENSIDAD DE VIENTOS Y OLEAJE

Se estiman rachas de viento entre 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Gurrero, Michoacán y Colima.

PROTECCIÓN CIVIL PIDE EXTREMAR PRECAUCIONES

Las autoridades mexicanas hicieron un llamado urgente a las comunidades costeras para tomar medidas preventivas. El aumento en los niveles de ríos y arroyos podría provocar desbordamientos repentinos en municipios vulnerables.

Se recomienda a la navegación marítima extremar cuidados en la zona del Pacífico y seguir puntualmente las indicaciones de la Guardia Nacional y las brigadas de Protección Civil locales.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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