Derechohabientes del Hospital La Raza del IMSS hacen filas por horas y los agendan hasta mayo

En busca de una cita de alta especialidad en el Hospital La Raza del IMSS, derechohabientes hacen filas de hasta cinco horas en el frío para conseguir que los agenden... ¡hasta marzo, abril o mayo del próximo año!

Esteban Martínez, de 62 años, fue operado de la próstata y le agendaron cita de valoración en Urología hasta el 15 de mayo. Otra paciente, con enfermedad oncológica, llegó al hospital a las 6:00 horas y logró que la atendieran a las 11:00 horas, pero su cita médica será hasta marzo.

“Vine al área de Oncología Ginecológica a sacar cita para seguimiento y me la dieron para el 16 de marzo”, contó la mujer con recurrencia de tumor cérvico-uterino y metástasis a nivel gástrico.

Antonio Lozano llegó a sacar cita a las 7:00 horas y pudo llegar a la ventanilla a las 12:00 horas.

El paciente requiere estudios porque necesita ser operado de una hernia.

El adulto mayor indicó que acudió desde el lunes 15 de diciembre a realizar su cita, pero ese día las filas eran tan largas que la gente estaba formada incluso afuera del hospital y casi lo rodeaba.

“Ya como a las 6 de la tarde le dije a mi esposa: ‘ya no tiene caso, ya vámonos, mejor venimos el miércoles’”, indicó Antonio, quien regresó al hospital el 17 de diciembre para intentar nuevamente sacar su cita.

El miércoles, las filas para sacar citas en las distintas especialidades de este hospital eran más cortas que el lunes; sin embargo, Antonio tardó cinco horas en obtener cita para el próximo 14 de abril de 2026.

Una mujer que superó el cáncer y requiere de una cirugía plástica reconstructiva de mama tardó casi dos horas en obtener su cita para marzo.

Explicó que desde octubre los pacientes ya no tenían citas agendadas, por lo que fueron citados para acudir el 15 de diciembre a sacar sus citas, situación que originó ese día filas interminables.

Las filas con mayor número de gente las formaron pacientes que acudieron al servicio de Reumatología.

El miércoles, en las filas había más de 100 personas.Isis Reséndiz acudió al hospital el lunes para sacar la cita de su hijo en oftalmología, pero también tuvo que regresar el 17 de diciembre porque el lunes estuvo formada casi dos horas sin lograrlo.

REFORMA buscó a autoridades del IMSS para tener una respuesta sobre las largas filas que se registran en el Hospital La Raza para sacar cita y que los pacientes sean agendados hasta cinco meses después; sin embargo, no hubo respuesta del Instituto.