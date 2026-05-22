$!Desafueran y detienen a alcaldesa de Jiquipilas por presunta extorsión; Congreso de Chiapas nombra sustituta

La alcaldesa de Jiquipilas, Blanca Yanet Chiu López, fue separada de su cargo y detenida luego de ser acusada formalmente por el presunto delito de extorsión en agravio de una empresa avícola que opera en la región Frailesca de Chiapas. Durante una sesión extraordinaria, diputados del Congreso del Estado de Chiapas designaron a Benemérita Vela Avendaño como nueva presidenta municipal para concluir el periodo constitucional que finaliza en 2027.

FISCALÍA DETALLA PRESUNTO ESQUEMA DE EXTORSIÓN El titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la investigación se relaciona con presuntos actos de corrupción en contra de Grupo Avimarca S.A. de C.V., compañía dedicada a actividades avícolas y porcícolas en municipios como Villaflores y Ocozocoautla. De acuerdo con el fiscal, el representante legal de la empresa, identificado como Ignacio de Jesús Castro Gutiérrez, habría sido presuntamente presionado para entregar un millón de pesos a cambio de obtener permisos para operar dentro del municipio. Llaven Abarca explicó que la cantidad solicitada estaba relacionada con la autorización para “poder establecer una empresa dentro del territorio de Jiquipilas”. La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del proceso penal iniciado contra la alcaldesa.

CONGRESO DESIGNA A BLANCA YANET CHIU LÓPEZ COMO NUEVA ALCALDESA Tras la separación del cargo de Blanca Yanet Chiu López, el Congreso local aprobó el nombramiento de Benemérita Vela Avendaño como presidenta municipal sustituta. La nueva funcionaria asumirá las funciones de gobierno hasta la conclusión del actual periodo constitucional en 2027. Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado si existirán nuevas órdenes de investigación o si otros funcionarios municipales podrían ser llamados a declarar por este caso. RELACIÓN POLÍTICA Y RECIENTES APARICIONES PÚBLICAS Blanca Yanet Chiu López, emanada de Morena, era identificada como cercana a Antonio Santos Romero, quien se ha presentado públicamente como representante de la presidenta Claudia Sheinbaum en Chiapas. De acuerdo con la información difundida, la entonces alcaldesa buscaba la reelección pese a manifestaciones de inconformidad de algunos habitantes del municipio. Apenas tres días antes de su separación del cargo, Chiu López participó en un evento gubernamental donde apareció junto al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez. PROCEDEN TAMBIÉN CONTRA INTEGRANTES DEL CABILDO DE OCOZOCOAUTLA De manera paralela, la Fiscalía de Chiapas informó sobre acciones penales emprendidas contra seis integrantes del cabildo de Ocozocoautla por el presunto delito de extorsión agravada. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca señaló que las investigaciones buscan llevar ante la justicia a los funcionarios señalados. Los involucrados son acusados de presuntamente exigir dinero a la alcaldesa sustituta, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento, quien asumió el cargo el pasado 15 de enero. Según las investigaciones, los recursos solicitados serían destinados supuestamente a obras de beneficio social para el municipio.





IDENTIFICAN A FUNCIONARIOS BAJO INVESTIGACIÓN El Congreso estatal identificó a las personas sujetas al proceso como Elsa Ruiz Fernández, síndica municipal; René Alberto Pimentel Mandujando, primer regidor; Sara Cruz Juárez, segunda regidora; Juan Fernando Jiménez Alvarado, tercer regidor, y Olivia Espinosa Mendoza, regidora plurinominal. Las autoridades estatales indicaron que continúan las diligencias correspondientes y no descartaron nuevas detenciones relacionadas con el caso.

ALCALDE CONSTITUCIONAL DE OCOZOCOAUTLA ES ACUSADO DE VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO La actual alcaldesa sustituta de Ocozocoautla asumió el cargo después de la detención del alcalde constitucional, Ernesto Cruz Díaz, quien enfrenta un proceso judicial por presuntos vínculos con delincuencia organizada. Ante los procesos judiciales abiertos contra integrantes del cabildo, el Congreso de Chiapas también nombró a Virginia del Carmen Larrinaga Morales como primera regidora sustituta y a Celia Rodríguez Sánchez como regidora plurinominal sustituta. Ambas forman parte de Morena y permanecerán en funciones mientras avanzan las investigaciones ministeriales y judiciales correspondientes. La Fiscalía de Chiapas señaló que las indagatorias continúan abiertas y que se realizarán las acciones necesarias para determinar responsabilidades en ambos municipios.

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