Desalojan a estudiantes y personal de preparatorias 7 y 8 por presuntas amenazas de violencia

México
/ 14 octubre 2025
Desde el incidente en la CCH Sur se han registrado más actos de amenazas y violencia en planteles escolares

La preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este martes desalojó a la comunidad estudiantil, docentes y personal administrativo, después que alumnos del plantel hicieron llegar a la Dirección un mensaje sobre una supuesta advertencia de tiroteo dentro de las instalaciones.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios indicó que, ante ello, se activó de manera inmediata el ‘Protocolo para el caso de presencia y uso de armas dentro de entidades, dependencias o zonas comunes de la UNAM’ y se procedió al desalojo.

Aunado a ello, reiteró que la institución trabaja para ser una entidad abierta, sensible a la comunidad y promover una convivencia armoniosa, libre de violencia.

PREPA 7 DESALOJA A ESTUDIANTES POR AMENAZA DE EXPLOSIVO

En otro caso, la preparatoria 7 “Ezequiel A. Chávez” señaló que también realizó un desalojo, después de que se comunicó a las autoridades del plantel sobre una posible amenaza de un objeto explosivo, por lo que se hizo del conocimiento de las autoridades competentes.

Ante ello, dijo, se aplicó el ‘Protocolo de artefacto explosivo en las instalaciones Universitarias’, aprobado por la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.

Además, explicó que se contó con el apoyo de la Comisión Local de Seguridad y bomberos UNAM, quienes realizaron la revisión completa de los espacios con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad.

Asimismo, llamó a la comunidad estudiantil a permanecer pendiente de los comunicados emitidos por las autoridades a través de los canales oficiales.

Temas


Amenazas
Violencia
Escuelas

Localizaciones


México

Organizaciones


UNAM

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

