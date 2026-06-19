Detienen a ‘El Virus’, líder criminal en Azcapotzalco

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    Detienen a ‘El Virus’, líder criminal en Azcapotzalco
    Las investigaciones señalan que su grupo mantuvo durante años una alianza con “Los Malportados”, organización ligada al Cártel Nuevo Imperio. Cortesía

Era uno de los criminales más buscados; ligado a homicidios, extorsiones y huachicol en la CDMX y el Edomex

CDMX.-Alberto “N”, alias “El Virus”, presunto líder de una célula criminal que mantenía una disputa con un grupo vinculado al Cártel Nuevo Imperio por el control de actividades ilícitas en Azcapotzalco, fue detenido en Hidalgo.

De acuerdo con autoridades federales y capitalinas, el detenido está relacionado con un feminicidio, al menos cinco homicidios y diversos hechos violentos registrados en los últimos meses en la zona poniente de la Ciudad de México.

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“El Virus” encabezaba una organización dedicada al robo, robo a transportistas, venta y distribución de narcóticos, homicidios, extorsión y narcomenudeo.

Las investigaciones señalan que su grupo mantuvo durante años una alianza con “Los Malportados”, organización ligada al Cártel Nuevo Imperio, pero posteriormente la relación se rompió y ambas facciones iniciaron una disputa por el control de actividades delictivas en la Alcaldía Azcapotzalco.

LO DETIENEN EN HIDALGO

La captura derivó de investigaciones relacionadas con diversos ataques armados y asesinatos ocurridos en la Ciudad de México.

Las autoridades ubicaron al presunto delincuente en Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo, donde fue detenido en un centro recreativo ubicado sobre la carretera Tulancingo-Metepec.

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Al momento de su captura, el hombre de 31 años estaba en posesión de dosis de droga.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, agentes de la Fiscalía capitalina y efectivos de la Policía Estatal de Hidalgo.

Tras su detención, Alberto “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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