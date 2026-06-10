Desaparece médico del Hospital Civil de Morelia; bloqueos exigen localizar a Irving César Flores Manzo

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    Desaparece médico del Hospital Civil de Morelia; bloqueos exigen localizar a Irving César Flores Manzo
    Autoridades buscan al médico Irving César Flores Manzo, desaparecido tras salir de Acachuén; familiares y comuneros realizan bloqueos Fiscalía de Michoacán

Familiares, compañeros y habitantes de Acachuén exigen la localización del médico Irving César Flores Manzo, desaparecido desde el 7 de junio

El médico Irving César Flores Manzo, jefe del Servicio de Transfusión Sanguínea del Hospital General (Civil) “Doctor Miguel Silva” de Morelia, fue reportado como desaparecido luego de que se perdiera comunicación con él la noche del pasado 7 de junio, cuando regresaba de una visita familiar en la comunidad de Acachuén, municipio de Chilchota.

La desaparición del profesionista generó movilizaciones de familiares, amigos, compañeros de trabajo y habitantes de la región, quienes han exigido a las autoridades estatales intensificar las labores de búsqueda.

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FISCALÍA DE MICHIACÁN CONFIRMA DENUNCIA POR DESAPARICIÓN DEL DOCTOR IRVING CÉSAR FLORES

De acuerdo con la cédula de búsqueda número 0631/2026 emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Irving César Flores fue visto por última vez alrededor de las 20:00 horas del domingo 7 de junio, cuando se disponía a viajar desde la comunidad indígena purépecha de Acachuén hacia la ciudad de Morelia.

La Fiscalía confirmó que recibió la denuncia correspondiente y que se iniciaron las investigaciones para localizar al médico.

A través de sus redes sociales, la dependencia informó: “La FGE de Michoacán recibió la denuncia por la desaparición del médico Irving César Flores Manzo, por lo que se realizan actos de investigación en el ámbito de nuestras competencias, en coordinación institucional con Guardia Civil, Defensa y Guardia Nacional”.

REALIZAN BLOQUEOS CARRETEROS PARA EXIGIR SU LOCALIZACIÓN

Familiares y amigos del médico iniciaron bloqueos en la carretera federal libre México-Nogales, en el tramo Morelia-Guadalajara, a la altura de Acachuén, para exigir acciones que permitan dar con su paradero.

Posteriormente, comuneros de esa localidad volvieron a bloquear la carretera Zamora-Morelia para solicitar la intervención de las autoridades estatales y avances en las investigaciones.

Los manifestantes demandaron información sobre las acciones emprendidas para localizar al especialista, cuya desaparición ha generado preocupación entre trabajadores del sector salud y habitantes de la región.

COMPAÑEROS DE IRVING CÉSAR FLORES DESTACAN TRAYECTORIA PROFESIONAL

Personal del Hospital Civil de Morelia señaló que Irving César Flores era reconocido por su responsabilidad y cumplimiento de sus actividades profesionales.

De acuerdo con compañeros del médico, la última comunicación que tuvieron con él ocurrió durante la tarde-noche del 7 de junio, cuando informó a familiares que se encontraba en Acachuén.

Indicaron que acostumbraba trasladarse semanalmente a dicha comunidad, donde reside parte de su familia, para regresar posteriormente a Morelia y reincorporarse a sus actividades laborales desde las primeras horas de cada semana.

Trabajadores del hospital solicitaron a las autoridades estatales desplegar operativos de búsqueda en la región de Chilchota y sus alrededores.

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REGIÓN DONDE DESAPARECIÓ EL DOCTOR IRVING CÉSAR FLORES MANTIENE PRESENCIA DE GRUPOS DELICTIVOS

La desaparición ocurre en la zona conocida como la Cañada de los Once Pueblos, una región de Michoacán donde autoridades han identificado la presencia de diversos grupos delictivos.

De acuerdo con información pública, en esa área mantienen actividad organizaciones criminales que se autodenominan Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Los Reyes y Caballeros Templarios.

Recientemente, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que la institución identificó en esa región la presencia de aproximadamente 60 personas armadas de origen colombiano presuntamente vinculadas al CJNG.

Según lo señalado por el funcionario, hasta el momento ninguno de esos ciudadanos extranjeros ha sido detenido.

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CONTINÚAN LAS LABORES DE BÚSQUEDA

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre indicios relacionados con el paradero de Irving César Flores Manzo ni sobre posibles líneas de investigación.

La Fiscalía estatal señaló que mantiene las diligencias correspondientes en coordinación con corporaciones de seguridad federales y estatales para localizar al médico desaparecido.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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