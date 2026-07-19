Sheinbaum aterriza en Nueva York para acudir al Mundial; es recibida por mexicanos en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aterrizó en Nueva York, Estados Unidos, luego de salir de México, a bordo de un avión militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), después de que el vuelo comercial en el que originalmente viajaría fue cancelado por las condiciones meteorológicas. La mandataria aterrizó a la 1:05 de la madrugada hora local del domingo 19 de julio en el Aeropuerto de Teterboro, ubicado en New Jersey. La mandataria fue recibida con mariachis, flores y regalos en su arribo a un hotel en Manhattan, donde decenas de migrantes la esperaban.

ESPERAN SIMPATIZANTES EN HOTEL De acuerdo con fuentes consultadas por el medio de comunicación El Universal, la mandataria federal se hospedará en el Hotel Kimpton Asbel, ubicado en 70 Park Avenue, en Manhattan, a unas cuadras de Times Square y del Consulado General de México en Nueva York. Desde la noche del sábado, diversos migrantes mexicanos en Estados Unidos y simpatizantes de Morena comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del hotel para esperar la llegada de la Presidenta. En redes sociales circularon videos en los que se observa a personas con banderas de México y pancartas, en espera de darle la bienvenida a la mandataria. Más tarde, Sheinbaum compartió en redes sociales un video sobre su llegada en donde también se aprecia que la presidenta es custodiada por elementos de seguridad estadounidenses; “gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos”, escribió durante la madrugada del domingo.

NO FUE A LA INAUGURACIÓN, VA A LA FINAL POR INVITACIÓN Sheinbaum viajó a Estados Unidos para asistir este domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el MetLife Stadium, tras aceptar la invitación directa que le hizo el presidente estadounidense, Donald Trump. La propia mandataria explicó que decidió acudir por considerar que se trata de un gesto de relevancia política entre los países anfitriones del torneo. “El día de mañana [domingo] voy a estar en la Copa Mundial de la FIFA, recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va a estar también el primer ministro Carney. Por eso es importante, en términos diplomáticos, que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo. “Y, además, es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana [hoy]. Estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México”, dijo en un videomensaje publicado ayer en la tarde.

Hasta el momento no se ha confirmado una reunión bilateral o trilateral entre Sheinbaum, Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aunque la presencia de los tres mandatarios en la final ha generado expectativas por el contexto de la relación entre los países socios del T-MEC y las negociaciones comerciales en curso. La Presidenta de México —junto a los mandatarios de Estados Unidos y Canadá— disfrutará también del medio tiempo del partido, el cual contará con un show musical y la participación de Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel y el grupo de KPop BTS, al que recibió en Palacio Nacional en mayo pasado. Asimismo, medios de comunicación estadounidenses confirmaron la asistencia de celebridades internacionales; la participación de Chris Martin, líder de la agrupación Coldplay, además de Laura Pausini y Robbie Williams.

LLEGADA TRAS CANCELACIÓN DE VUELO Y VIAJE CON SEDENA El vuelo comercial que abordaría el sábado 18 de julio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con destino a Nueva York fue cancelado. El vuelo 2973 de la aerolínea Delta programado a las 15:40 horas se retrasó a las 17:25 y horas más tarde se canceló. La mandataria viajaría de Cancún a Nueva York 18 de julio para asistir a la final del Mundial de Futbol 2026. De acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, la ciudad sede del último partido de la Copa Mundial de Futbol presenta mala calidad de aire por incendios forestales registrados en los últimos días. Además, el mal clima también corresponde a que en la región de Nueva York, actualmente, se emitieron alertas por inundaciones debido a intensas lluvias y tormentas eléctricas. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspensiones temporales de operaciones en los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark. Desde la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), predecesor de Sheinbaum, los viajes de la mandataria son comerciales, sin el uso de un avión privado. El gobierno de México informó que, debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó desde esta noche a Nueva York en una aeronave de la Secretaría de la Defensa para asistir a la final de la Copa Mundial de Futbol 2026, a invitación del presidente Donald Trump.

“Debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la presidenta Claudia Sheinbaum viaja esta noche a Nueva York en aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a invitación del presidente Donald Trump; también asiste el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Los jefes de Estado representan a las tres naciones anfitrionas. El regreso de la primera mandataria mexicana está programado para la noche del domingo 19 de julio”, destacó el breve comunicado.

A través de redes sociales se informó que el regreso de la Mandataria mexicana está programado para la noche del domingo 19 de julio. La tarde de este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sí asistirá a la final de la Copa Mundial a pesar de las condiciones climáticas y mañana domingo disfrutará el partido final en compañía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. El partido entre la selección de España y la selección de Argentina se jugará a las 13 horas (horario de la CDMX), en el Estadio Nueva York/ Nueva Jersey (conocido también como MetLife Stadium). (Con información de El Universal)