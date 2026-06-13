Desaparece Tesorero de Rocha Moya, tras su entrega voluntaria en EU

La Corte para el Distrito Sur de Nueva York, donde se desahoga el proceso contra Rocha y nueve funcionarios sinaloenses, no ha registrado hasta ahora la detención de Díaz Vega.

A cuatro semanas de su entrega voluntaria a autoridades de Estados Unidos, no hay rastro alguno del ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, coacusado del Gobernador con licencia, Rubén Rocha, por colaborar con la organización “Los Chapitos” .

Esto contrasta con el caso del General retirado Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública estatal, quien se entregó voluntariamente en Arizona el pasado 11 de mayo.

Este arresto fue registrado públicamente por la Corte neoyorquina el mismo día.

Díaz Vega tampoco aparece en el registro de internos del Buró Federal de Prisiones (BFP) estadounidense, a diferencia de Mérida, quien rápidamente fue registrado por el Buró y trasladado de Tucson al Centro de Detención de Brooklyn.

Versiones de prensa han señalado que el también empresario inmobiliario se entregó en Irlanda, pero los medios de ese país no ha publicado nada al respecto.

Si Díaz Vega se acogió al Programa de Testigos Protegidos, que administra el Servicio de Alguaciles Federales (US Marshalls), es posible que no se volverá a saber de él, salvo si aparece para declarar en un juicio.

Este programa, por el que incluso se asignan nuevas identidades a los testigos y sus familias, es muy distinto a la simple colaboración como la que estaría ofreciendo Mérida, quien sí está preso, y lleva dos comparecencias públicas ante la jueza que lleva su proceso en Manhattan.

Antes de ser designado titular de Administración y Finanzas, en noviembre de 2021, Díaz Vega ya era un próspero empresario inmobiliario con inversiones en Estados Unidos.

Díaz Vega, quien ocupó el cargo estatal de noviembre de 2021 a junio de 2024, declaró tener cuentas de inversión en el banco PNC Bank, con sede en Pittsburgh, y en Alterna Securities, una firma boutique con sede en Houston enfocada en clientes mexicanos, que requiere una inversión mínima de 100 mil dólares, sin que se conozcan públicamente los montos que mantenía en ese país.

El Departamento de Justicia estadounidense acusó a Díaz Vega, específicamente, de haber entregado en junio de 2021 a “Los Chapitos” los nombres y direcciones de los rivales de Rocha Moya en la disputa por la gubernatura de Sinaloa, para poder intimidarlos.