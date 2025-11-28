Desaparecen cerca de pensión de Pemex en Oaxaca, cuatro choferes de Tamaulipas

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Oaxaca confirmó la desaparición de cuatro hombres originarios del estado de Tamaulipas en el municipio de Matías Romero Avendaño, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec. Los hombres, identificados como conductores de tráileres, fueron vistos por última vez el pasado 20 de noviembre de 2025 en las inmediaciones de la pensión de Petróleos Mexicanos (Pemex), generando preocupación en la comunidad transportista y sus familias.

Las denuncias por la desaparición fueron interpuestas ante la Fiscalía General de Oaxaca, en Matías Romero Avendaño. Los hombres desaparecidos son Juan José Pérez Hernández (37 años), Andrés Eloy Ramos Ceja (28 años), Aldher Francisco Moreno Hernández (38 años), y Fernando Castro Morales (41 años). En el caso de Francisco Moreno, la Comisión de Búsqueda indicó que su desaparición ocurrió en el trayecto que realizaba desde Reynosa, Tamaulipas, hasta el estado de Oaxaca.

TE PUEDE INTERESAR: Ejército localiza 15 centros con químicos para drogas sintéticas en la sierra de Sinaloa

SEÑAS PARTICULARES Y VESTIMENTA

La Comisión Estatal de Búsqueda ha detallado las características físicas y la vestimenta que portaban los choferes al momento de su desaparición, con el fin de ayudar a su localización:

Juan José Pérez Hernández (37): Lunar en la mejilla derecha y cicatriz en el brazo izquierdo. Vestía playera gris de cuello redondo, pantalón de mezclilla y tenis azules.