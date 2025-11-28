Desaparecen cerca de pensión de Pemex en Oaxaca, cuatro choferes de Tamaulipas

México
/ 28 noviembre 2025
    Desaparecen cerca de pensión de Pemex en Oaxaca, cuatro choferes de Tamaulipas
    La pensión es un espacio de descanso, usuarios de la zona han compartido imágenes del paradero. FOTO: ARCHIVO.

La Comisión de Búsqueda de Oaxaca confirmó la desaparición de cuatro hombres originarios de Tamaulipas vistos por última vez cerca de la pensión de Pemex en Matías Romero

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Oaxaca confirmó la desaparición de cuatro hombres originarios del estado de Tamaulipas en el municipio de Matías Romero Avendaño, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec. Los hombres, identificados como conductores de tráileres, fueron vistos por última vez el pasado 20 de noviembre de 2025 en las inmediaciones de la pensión de Petróleos Mexicanos (Pemex), generando preocupación en la comunidad transportista y sus familias.

Las denuncias por la desaparición fueron interpuestas ante la Fiscalía General de Oaxaca, en Matías Romero Avendaño. Los hombres desaparecidos son Juan José Pérez Hernández (37 años), Andrés Eloy Ramos Ceja (28 años), Aldher Francisco Moreno Hernández (38 años), y Fernando Castro Morales (41 años). En el caso de Francisco Moreno, la Comisión de Búsqueda indicó que su desaparición ocurrió en el trayecto que realizaba desde Reynosa, Tamaulipas, hasta el estado de Oaxaca.

TE PUEDE INTERESAR: Ejército localiza 15 centros con químicos para drogas sintéticas en la sierra de Sinaloa

SEÑAS PARTICULARES Y VESTIMENTA
La Comisión Estatal de Búsqueda ha detallado las características físicas y la vestimenta que portaban los choferes al momento de su desaparición, con el fin de ayudar a su localización:

Juan José Pérez Hernández (37): Lunar en la mejilla derecha y cicatriz en el brazo izquierdo. Vestía playera gris de cuello redondo, pantalón de mezclilla y tenis azules.

Andrés Eloy Ramos Ceja (28): Tatuajes visibles en el pecho, antebrazo derecho y brazo derecho (leyendas “ANDRÉS”, “ANDREA”, “EMILY” y figura de dos manos con rosario). Vestía playera tipo polo, mezclilla y tenis blancos o sandalias.

Aldher Francisco Moreno Hernández (38): Lunar entre las cejas y bajo el ojo derecho, y fractura en un diente frontal superior. Vestía playera Wilson azul, pantalón de mezclilla azul, botas color ladrillo y gorra caqui.

Fernando Castro Morales (41): Barba larga y un golpe en la ceja izquierda. Vestía overol naranja.

TE PUEDE INTERESAR: Paro Nacional de Transportistas: Capufe informa retiro de manifestantes en carreteras de México

INVESTIGACIÓN EN CURSO
La Fiscalía General de Oaxaca y la Comisión Estatal de Búsqueda mantienen activas las fichas de búsqueda y se encuentran coordinando esfuerzos para dar con el paradero de los cuatro conductores de tráileres. La investigación se centra en las inmediaciones de la pensión de Pemex en Matías Romero Avendaño, donde fueron vistos por última vez.

DESAPARICIONES EN MEDIO DEL RECLAMO
La noticia de la desaparición, se da en medio de una semana de reclamos y paros en carreteras federales, donde transportistas y agricultores clamaron seguridad al gobierno federal, ante la ola de violencia.

Temas


Desaparecidos
Violencia

Localizaciones


Oaxaca

Organizaciones


PEMEX

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante en prisión Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los líderes de ‘Los Chapitos’, se declarará culpable por narcotráfico.

Joaquín Guzmán López se declarará culpable por narcotráfico en EU
La Mandataria subrayó que la designación del próximo titular de la Fiscalía será determinante para fortalecer la estrategia de seguridad nacional y pública.

Sheinbaum elogia a Ernestina Godoy, pero deja la FGR en manos del Senado
La FGR acusa al empresario Raúl Rocha Cantú de colaborar con una red que presuntamente introducía armas al país ocultas en pacas de ropa y que operaba con apoyo de funcionarios y empresas fachada

Red ligada con Raúl Rocha habría utilizado pacas de ropa para transportar armas
La Presidenta aseguró que la transición temporal se hará con normalidad administrativa y que no se afectará la conducción de la política exterior ni los compromisos internacionales de México.

Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; toma licencia médica
Equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre las torres dañadas del complejo Wang Fuk Court, donde el incendio dejó más de un centenar de víctimas y cientos de residentes sin localizar.

Aumentan las víctimas del incendio en Hong Kong a al menos 128 muertos y 200 desaparecidos
La CURP Biométrica será parte esencial de la identidad digital en México. Te explicamos por qué la Llave MX es obligatoria para obtenerla, cómo activarla desde tu celular y dónde buscar los módulos oficiales.

CURP Biométrica obligatoria... requisito clave que debes cumplir para tramitarla y dónde buscar los módulos
Sergio Ramos dejará a Rayados de Monterrey al finalizar el Apertura 2025, pero continuará su carrera en otro club, según El Chiringuito.

Sergio Ramos se va de Rayados: central español dejará la Liga MX para jugar en otro club