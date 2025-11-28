Desaparecen cerca de pensión de Pemex en Oaxaca, cuatro choferes de Tamaulipas
La Comisión de Búsqueda de Oaxaca confirmó la desaparición de cuatro hombres originarios de Tamaulipas vistos por última vez cerca de la pensión de Pemex en Matías Romero
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Oaxaca confirmó la desaparición de cuatro hombres originarios del estado de Tamaulipas en el municipio de Matías Romero Avendaño, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec. Los hombres, identificados como conductores de tráileres, fueron vistos por última vez el pasado 20 de noviembre de 2025 en las inmediaciones de la pensión de Petróleos Mexicanos (Pemex), generando preocupación en la comunidad transportista y sus familias.
Las denuncias por la desaparición fueron interpuestas ante la Fiscalía General de Oaxaca, en Matías Romero Avendaño. Los hombres desaparecidos son Juan José Pérez Hernández (37 años), Andrés Eloy Ramos Ceja (28 años), Aldher Francisco Moreno Hernández (38 años), y Fernando Castro Morales (41 años). En el caso de Francisco Moreno, la Comisión de Búsqueda indicó que su desaparición ocurrió en el trayecto que realizaba desde Reynosa, Tamaulipas, hasta el estado de Oaxaca.
SEÑAS PARTICULARES Y VESTIMENTA
La Comisión Estatal de Búsqueda ha detallado las características físicas y la vestimenta que portaban los choferes al momento de su desaparición, con el fin de ayudar a su localización:
Juan José Pérez Hernández (37): Lunar en la mejilla derecha y cicatriz en el brazo izquierdo. Vestía playera gris de cuello redondo, pantalón de mezclilla y tenis azules.
Andrés Eloy Ramos Ceja (28): Tatuajes visibles en el pecho, antebrazo derecho y brazo derecho (leyendas “ANDRÉS”, “ANDREA”, “EMILY” y figura de dos manos con rosario). Vestía playera tipo polo, mezclilla y tenis blancos o sandalias.
Aldher Francisco Moreno Hernández (38): Lunar entre las cejas y bajo el ojo derecho, y fractura en un diente frontal superior. Vestía playera Wilson azul, pantalón de mezclilla azul, botas color ladrillo y gorra caqui.
Fernando Castro Morales (41): Barba larga y un golpe en la ceja izquierda. Vestía overol naranja.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
La Fiscalía General de Oaxaca y la Comisión Estatal de Búsqueda mantienen activas las fichas de búsqueda y se encuentran coordinando esfuerzos para dar con el paradero de los cuatro conductores de tráileres. La investigación se centra en las inmediaciones de la pensión de Pemex en Matías Romero Avendaño, donde fueron vistos por última vez.
DESAPARICIONES EN MEDIO DEL RECLAMO
La noticia de la desaparición, se da en medio de una semana de reclamos y paros en carreteras federales, donde transportistas y agricultores clamaron seguridad al gobierno federal, ante la ola de violencia.