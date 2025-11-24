Paro Nacional de Transportistas: Capufe informa retiro de manifestantes en carreteras de México
Después de una larga jornada en el Paro Nacional, que inició entre las 6:00 y 8:00 horas de este 24 de noviembre, transportistas y campesinos comenzaron a retirarse de los bloqueos carreteros, permitiendo el paso libre de vehículos particulares.
Aunque la protesta no ha terminado, pues Caminos y Puentes Federales (Capufe) aún detecta tramos viales interceptados por manifestantes.
Desde un inicio, la convocatoria de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y de otras agrupaciones, indicó que la manifestación sería de duración indefinida, hasta que se atienda el llamado de un alto a la inseguridad.
CAPUFE CONFIRMA LIBERACIÓN DE AUTOPISTAS EN MÉXICO
A través de su perfil en X, antes Twitter, Capufe estuvo alertando sobre la liberación de tramos carreteros, gracias a la retirada de algunos manifestantes. De la información proporcionada, algunos de los tramos desalojados son:
* Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 295, dirección Cd. Mendoza. Aproximadamente a las 18:00 horas.
* Autopista México - Querétaro, Plaza de Cobro Palmillas. Aproximadamente a las 17:45 horas.
* Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Palo Blanco. Aproximadamente a las 17:10 horas.
* Autopista México - Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro. Aproximadamente a las 16:27 horas.
* Autopista Querétaro - Irapuato, Plaza de Cobro Querétaro, dirección Querétaro. Aproximadamente a las 15:32 horas.
* Autopista México - Puebla, km 19, dirección Ciudad de México. Aproximadamente a las 14:33 horas.
* Autopista Estación Don - Navojoa, Plaza de Cobro Estación Don. Aproximadamente a las 13:25 horas.
Basados en otros reportes de redes sociales y medios de comunicación, estas carreteras se encuentran libres:
* México - Toluca, a la altura de Lerma.
* México - Puebla, a la altura del kilómetro 19+500;
* Carretera 45 en Guanajuato;
* Carretera 45 en Aguascalientes;
* Carretera Texcoco - Lechería y la Vía José López Portillo, en el municipio de Ecatepec.
* México - Querétaro, a la altura de la caseta de Palmillas.
* Carretera federal 45, en el tramo Irapuato - Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial
TRAMOS QUE PERMANECEN CERRADOS POR TRANSPORTISTAS
Pese a que algunas rutas comenzaron a normalizarse, aún hay tramos que permanecen bloqueados, como:
* Autopista del Sol;
* Palo Blanco en Guerrero;
* Tramos en Ciudad Sahagún - Pachuca.
* Río Verde - San Luis;
* Casetas en Sinaloa y Chihuahua.
SEGOB CONFIRMA 29 BLOQUEOS EN TOTAL
Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que, en toda la jornada, se registraron 29 movilizaciones, de los cuales 17 de ellos en carreteras federales.
“Se registraron cierres en algunas carreteras de 17 estados del país, generando afectaciones a la ciudadanía, en sus actividades laborales, académicas, de salud, abasto y movilidad [...] De ellos, 17 fueron cierres totales y el resto parciales, así como tres casetas y una aduana con presencia de manifestantes”, se esclareció en un comunicado.
La dependencia continúa firme en su postura de que se han realizado más de 200 reuniones entre autoridades federales y productores para atender inquietudes y avanzar en acuerdos.