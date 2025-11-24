$!Paro Nacional de Transportistas: Capufe informa retiro de manifestantes en carreteras de México

Después de una larga jornada en el Paro Nacional, que inició entre las 6:00 y 8:00 horas de este 24 de noviembre, transportistas y campesinos comenzaron a retirarse de los bloqueos carreteros, permitiendo el paso libre de vehículos particulares.

Aunque la protesta no ha terminado, pues Caminos y Puentes Federales (Capufe) aún detecta tramos viales interceptados por manifestantes.

Desde un inicio, la convocatoria de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y de otras agrupaciones, indicó que la manifestación sería de duración indefinida, hasta que se atienda el llamado de un alto a la inseguridad.