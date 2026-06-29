$!Desarticulan banda de secuestro y extorsión en Oaxaca; hay cinco detenidos en el Istmo

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la desarticulación de un grupo delictivo presuntamente dedicado al secuestro y al cobro de piso en la región del Istmo de Tehuantepec, como resultado de un operativo coordinado con fuerzas federales y estatales que derivó en la detención de cinco personas y la liberación con vida de dos víctimas. De acuerdo con la institución, las acciones fueron resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Policía Estatal. La Fiscalía señaló que el operativo permitió ubicar y detener a los presuntos integrantes de la célula delictiva, así como rescatar a las personas privadas de la libertad.

CINCO PERSONAS FUERON DETENIDAS DURANTE EL OPERATIVO La FGEO informó que los detenidos fueron identificados con las iniciales E. G. O., A. R. M., S. D. M. G., F. J. Z. G. y L. U. J. D. Según la carpeta de investigación, las capturas fueron consecuencia de los trabajos tácticos emprendidos tras el secuestro de dos hombres ocurrido el pasado 19 de junio de 2026. Las autoridades indicaron que las investigaciones permitieron identificar a los probables responsables y localizar el sitio donde mantenían privadas de la libertad a las víctimas. VÍCTIMAS FUERON INTERCEPTADAS CUANDO VIAJABAN EN MOTOTAXI De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Oaxaca, la privación de la libertad ocurrió la tarde del 19 de junio sobre la carretera Laollaga–Chihuitán, a la altura del municipio de Santiago Laollaga. Las investigaciones señalan que las dos víctimas viajaban a bordo de un mototaxi cuando fueron interceptadas por un grupo de personas. Posteriormente, fueron obligadas a subir a una camioneta y trasladadas a una presunta casa de seguridad ubicada en el municipio de Ciudad Ixtepec.

PRESUNTOS SECUESTRADORES EXIGÍAN PAGO POR LIBERACIÓN Y COBRO DE PISO La Fiscalía detalló que, una vez privadas de la libertad, las víctimas fueron retenidas mientras los presuntos responsables exigían un pago económico para obtener su liberación. Además del rescate, los agresores habrían solicitado el pago de una cuota mensual por concepto de “derecho de piso”, de acuerdo con las investigaciones integradas en la carpeta correspondiente. Las autoridades continúan con las diligencias para fortalecer la investigación y determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos registrados en la región. TRABAJOS DE INTELIGENCIA PERMITIERON UBICAR A LA CÉLULA CRIMINAL La institución informó que el despliegue operativo fue posible gracias a labores de inteligencia y a la coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno. La movilización permitió ubicar a los probables responsables, ejecutar las detenciones y desarticular la presunta célula delictiva. Durante el operativo también se logró rescatar con vida a las dos personas secuestradas. VÍCTIMAS RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA Una vez liberadas, las víctimas fueron canalizadas por la Fiscalía General del Estado para recibir valoración médica y atención psicológica. La dependencia indicó que estas acciones forman parte del protocolo de atención integral para personas que han sido víctimas de delitos de alto impacto. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud.

FISCALÍA REAFIRMA ESTRATEGIA CONTRA DELITOS DE ALTO IMPACTO La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que este resultado forma parte de la estrategia para combatir delitos como el secuestro y la extorsión en la región del Istmo de Tehuantepec. La institución destacó que las labores de investigación y la coordinación con fuerzas federales y estatales buscan fortalecer las acciones contra grupos delictivos que operan en la entidad. Asimismo, reiteró que continuará desarrollando investigaciones y operativos conjuntos para combatir los delitos de alto impacto y procurar que los responsables sean presentados ante la autoridad correspondiente.

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