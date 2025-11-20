Se equivoca quien convoca a la violencia y alienta el odio: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que quienes convocan a la violencia y alientan el odio cometen un error y dijo que México no volverá a “caminar hacia atrás”.

En su discurso, en el marco del desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución, Sheinbaum también se pronunció contra las personas que convocan a una intervención extranjera.

“Por eso hoy con la fuerza en nuestra memoria colectiva afirmó: México no volverá a caminar hacia atrás, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”.

Dijo que nunca tendrán resonancia los discursos de quienes normalizan la violencia.

“Por ello no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos.

“El que convoca a la violencia se equivoca, el que alienta el odio se equivoca, el que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca, el que convoca una intervención extranjera se equivoca, el que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza se equivoca, el que cree que las mujeres somos débiles se equivoca, el que cree que la transformación duerme se equivoca, el que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes se equivoca, el que piensa que el pueblo es tonto se equivoca”, agregó.

Sheinbaum dijo que la transformación que inició en 2018 está fuerte porque hay honestidad y resultados.

“La transformación que inició en 2018 está fuerte porque hay honestidad, resultados y amor al pueblo, porque cuando un pueblo reconoce su historia, su dignidad y su fuerza colectiva, defiende sus conquistas”, afirmó.

Por otro lado, recordó la época de Porfirio Díaz, que es a lo que un grupo quiere convocar ahora.

“El porfiriato de entonces es al mismo al que quieren convocar ahora, al del despojo, al del exterminio silencioso, al de la esclavitud, al de una prensa callada, al de una paz impuesta”, acusó.

También hizo mención al “periodo neoliberal” que tuvo regresión, desigualdad, corrupción y privilegios.

“Tampoco hay que olvidar el periodo previo al de la actual transformación, 36 años de regresiones, pobreza, desigualdad, corrupción y privilegios, el periodo neoliberal”.

“Cuatro transformaciones han marcado la historia de México, la Independencia, la Reforma, la Revolución, que fueron armadas, y la cuarta, una transformación pacífica, decidida, mayoritariamente por el pueblo de México, que reivindica la justicia, la libertad, la democracia y la prosperidad compartida”, aseguró.