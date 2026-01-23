Tras 14 muertos, esperan dictamen de la FGR para reabrir el Tren Interoceánico

    Tras 14 muertos, esperan dictamen de la FGR para reabrir el Tren Interoceánico
    El gobierno federal prevé establecer las condiciones para la reanudación del servicio, con base en las recomendaciones técnicas. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

La reanudación del servicio de pasajeros quedará sujeta a resultados periciales y a una verificación técnica adicional

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la próxima semana la Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer un primer dictamen sobre las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente en el que fallecieron 14 personas, y afirmó que antes de reanudar operaciones se busca brindar certeza a la población sobre la seguridad del transporte.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada por el avance de las investigaciones y por las garantías para usuarios que utilizan de manera regular este sistema ferroviario, luego de que se suspendieron corridas tras el siniestro.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Eric Antonio “N” por violación y lo investigan por doble feminicidio en Cuautitlán

Sheinbaum indicó que la titular de la FGR le comunicó que el dictamen preliminar será presentado en los próximos días y pidió esperar la información oficial. “La próxima semana nos informó la fiscal general de la República que darán ya un primer dictamen de las razones por las cuales ocurrió este descarrilamiento. Hay que esperar su información”, expresó.

El descarrilamiento provocó la suspensión del servicio, mientras continúan las indagatorias para determinar las razones del accidente, en el que se reportó la muerte de 14 personas, según lo expuesto en la conferencia.

TE PUEDE INTERESAR: CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México

En respuesta a las preocupaciones por la seguridad, la presidenta sostuvo que la prioridad es que, antes de reiniciar, exista certidumbre sobre las condiciones de la vía y la operación del tren. “El objetivo es dar certeza a la población de que, en efecto, la vía es segura”, puntualizó.

Sheinbaum añadió que, de manera paralela a la investigación ministerial, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario —dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)— planteó que, para reactivar el tren de pasajeros, deberá cumplirse un proceso de certificación, que podría incluir revisión internacional si se requiere.

Con el dictamen preliminar y el proceso de certificación, el gobierno federal prevé establecer las condiciones para la reanudación del servicio, con base en las recomendaciones técnicas y los resultados de la investigación oficial. Con información de El Universal

